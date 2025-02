[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Parapiglia al termine di Nocerina-Manfredonia, la versione dei molossi

La Nocerina 1910 ritiene opportuno precisare su quanto accaduto ieri pomeriggio al termine della partita tra la squadra rossonera e il Manfredonia.

Il presidente Raffaele Stella, che ha assistito agli ultimi minuti di gara da bordo campo preoccupato da un prevedibile nervosismo per il mancato successo della Nocerina, è intervenuto nei confronti del calciatore ospite De Luca invitandolo a guadagnare la via degli spogliatoi dopo che, non solo aveva apostrofato con frasi irripetibili il dirigente accompagnatore Giuseppe Sorrentino, ma aveva continuato l’aggressione verbale con quella fisica.

La scena non è sfuggita all’arbitro signor Ammannati che ha espulso il tesserato del club pugliese. Identica cosa è stata fatta con un altro calciatore ospite che si era attardato con toni polemici ai bordi del rettangolo di gioco accompagnato, poi, negli spogliatoi dalle forze di polizia e dagli addetti alla sicurezza. Negli spogliatoi, successivamente, è tornata la calma. Il presidente Stella ha avuto un colloquio con il direttore di gara per chiarire quanto accaduto. Anche con i dirigenti del Manfredonia c’è stato un confronto sereno e cordiale. Per onore di cronaca, prima della partenza De Luca ha chiesto scusa a Sorrentino.

La società, inoltre, ringrazia i 3.100 spettatori che ieri hanno onorato la “giornata rossonera” con la loro presenza sugli spalti dello stadio San Francesco e loda i tifosi della curva per la spettacolare ed emozionante scenografia che ha caratterizzato i minuti iniziali della partita.

Nota ufficiale Nocerina 1910