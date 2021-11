Paolo Pecora Milano – More, Together

Le immagini catturano una serie di momenti intimi e spontanei tra coppie legate anche nella vita reale, mettendo in evidenza l’importanza di riprendere e rafforzare le relazioni, per tornare a sognare insieme.

Questo bisogno di contatto umano e il tema dell’amore in senso allargato, raccontato attraverso una serie di personaggi che rappresentano l’amore familiare, quello tra fratelli e amanti, sono il focus dell’intero progetto.

Paolo Pecora Milano, attraverso questi frame rivela la forza comunicativa di tale sentimento ma anche la passione necessaria per alimentarlo e farlo crescere. La stessa passione indispensabile a portare avanti un brand che è, innanzitutto, un progetto di famiglia.

Queste coppie eclettiche e contemporanee traducono la collezione in situazioni di utilizzo quotidiano. Un unico guardaroba condiviso, per lui e per lei, costruito accostando le maglie, heritage del marchio, a pezzi sartoriali timeless e confortevoli.

Uno sguardo, un gesto, un tocco, per una campagna che celebra la forza dell’insieme, perché siamo tutti interconnessi e facciamo parte di una grande rete, fatta soprattutto di relazioni.









ART DIRECTION

Filippo Pecora

FEATURES

Andrea e Paolo Faccio

Sadiq Desh e Matthias Geerts

Elbio Bonsaglio e Marta Sanchez Castaneda