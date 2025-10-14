[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paolo Campo presenta la sua candidatura alla città di Manfredonia: “Un voto per il futuro”

Ogni voto dato a me, al Partito Democratico e ad Antonio Decaro è un voto per il futuro di Manfredonia. È un voto utile a realizzare i sogni e i progetti dei nostri ragazzi, a generare opportunità di buon lavoro e di sviluppo sostenibile, a rendere la nostra comunità più sicura e accogliente.

Con orgoglio, impegno, pazienza ho svolto questo compito, prima da sindaco e poi da consigliere regionale. Oggi mi ripresento alla città di Manfredonia e alla provincia di Foggia con la forza e la qualità dei risultati ottenuti e con l’esperienza e la competenza necessarie a fare ancora di più e meglio.

Domenica 19, alle ore 11.00, a Palazzo dei Celestini, presenterò alla città la candidatura al Consiglio Regionale della Puglia.

Sarà l’occasione per tracciare il bilancio dei 10 anni che abbiamo alle spalle e definire insieme gli obiettivi per i 5 anni che avranno inizio con il voto del 23 e 24 novembre.

La Tua presenza e il Tuo sostegno sono decisivi per Manfredonia, per la Capitanata e per la Puglia.

Paolo Campo