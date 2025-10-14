Paolo Campo: “Orgoglioso di aver ottenuto fondi della Regione Puglia per gli scavi dell’antica Manfredonia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paolo Campo prossimo candidato al consiglio regionale della Puglia scrive sui social: “Orgoglioso di aver ottenuto fondi della Regione Puglia per continuare la campagna di scavi che sta facendo emergere l’antica Manfredonia. C’è molto altro da fare e sono pronto a farlo nei prossimi 5 anni.”

La scorsa domenica si è svolto l’Open Day presso il parco archeologico di Siponto, ecco il video: