Paolo Campo: “Il Policlinico di Foggia è diventato un’eccellenza del Sud”

Il Policlinico di Foggia è diventato un’eccellenza del Sud grazie ad investimenti in tecnologie e infrastrutture per centinaia di milioni di euro.

L’aeroporto Gino Lisa è pienamente operativo da 3 anni e il traffico passeggeri e merci è in costante aumento.

Sono alcuni dei risultati, tra i più visibili, ottenuti da chi, negli ultimi 10 anni, si è occupato con passione ed impegno della Capitanata senza indulgere all’autolesionismo e al vittimismo.