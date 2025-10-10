[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paolo Campo: “Dieci anni di buon governo della Puglia l’hanno resa più ricca, operosa, attrattiva”

Dieci anni di buon governo della Puglia l’hanno resa più ricca, operosa, attrattiva. Ad affermarlo, numeri alla mano, è l’Istat che certifica una crescita pari al 10,9% del Prodotto Interno Lordo nel periodo 2014-2023. La performance migliore tra le regioni del Sud e superiore tanto alla media nazionale (10,5%) che a quella delle regioni del Centro-Nord (10,3%).

Al maggior valore prodotto – +8miliardi e 205 milioni di euro – corrisponde l’incremento degli occupati in Puglia – arrivati a fine 2024 a 1milione e 304mila unità – con il tasso di disoccupazione sceso al 9,3%, il dato migliore da decenni a questa parte.

La Regione Puglia ha promosso direttamente questa impennata produttiva e occupazionale immettendo nel circuito economico poco meno di 14 miliardi di euro nell’ultimo decennio tra investimenti gestiti da Puglia Sviluppo, sostegno alla liquidità delle imprese durante il Covid e nuovo ciclo di programmazione.

Questo è l’esito del decennio di buon governo guidato da Michele Emiliano e sostenuto con impegno e lealtà dal Partito Democratico.

Noi offriamo risultati concreti ai pugliesi; altri possono esprimere solo opinioni labili e infondate.

Paolo Campo – Consigliere Regionale