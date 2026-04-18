Paola Caruso e Antonella Elia in un nuovo reality show dopo il Grande fratello Vip: ecco quale

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Paola Caruso e Antonella Elia sono le grandi protagoniste di questa edizione del Grande fratello vip attualmente in onda sui teleschermi di Canale 5. Le due donne stanno dando vita ad accesi scontri all’interno della Casa più spiata d’Italia. Non tutti sanno però che entrambe si troveranno presto a gareggiare in un nuovo reality show. Ebbene si, Paola Caruso e Antonella Elia sono tra le concorrenti della prima edizione di The fifty, il nuovo programma di Amazon Prime video in uscita prossimamente. Le gieffine si sfideranno insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo in prove per vincere un montepremi finale. Un reality show registrato alcuni mesi fa e che solo in tarda primavera verrà mandato in onda.

Antonella Elia e Paola Caruso dal Grande fratello vip a The fifty

Antonella Elia e Paola Caruso si troveranno a sfidarsi a The fifty dopo averlo già fatto al Grande fratello vip. In queste ore, la Bonas di Avanti un altro è finita al centro della bufera per delle frasi choc rivolte all’ex compagna di Pietro Delle Piane, rea di essere stata scelta come prima finalista del Grande fratello vip. La donna in preda alla rabbia ha dichiarato nel corso di uno sfogo nel giardino della Casa: “Mi fa schif*. E’ psicopatica totale. In una società normale viene messa in un angolo. Mi sto controllando altrimenti spacco tutta la casa”. Parole forti che non sono piaciute al pubblico che ora chiede dei provvedimenti.