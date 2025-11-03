Sport Manfredonia

Paganese-Manfredonia, Pezzella: “C’è amarezza, ma daremo filo da torcere a tanti”

Redazione3 Novembre 2025
Paganese-Manfredonia, Pezzella: “C’è amarezza, ma daremo filo a torcere a tanti”

“La Paganese in questo momento è la squadra migliore, gioca a calcio ed ha un pubblico straordinario. A noi ci davano per morti, ma stiamo facendo un buon lavoro. Prendere un gol alla fine non è bello per nessuna squadra”

“C’è amarezza per il risultato, per i ragazzi e per i nostri tifosi. Il punto sarebbe stato meritato, c’è amarezza, ma daremo filo da torcere a tanti”

