Paganese-Manfredonia, Pezzella: “C’è amarezza, ma daremo filo da torcere a tanti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paganese-Manfredonia, Pezzella: “C’è amarezza, ma daremo filo a torcere a tanti”

“La Paganese in questo momento è la squadra migliore, gioca a calcio ed ha un pubblico straordinario. A noi ci davano per morti, ma stiamo facendo un buon lavoro. Prendere un gol alla fine non è bello per nessuna squadra”

“C’è amarezza per il risultato, per i ragazzi e per i nostri tifosi. Il punto sarebbe stato meritato, c’è amarezza, ma daremo filo da torcere a tanti”