Sport Manfredonia

Paganese-Manfredonia, le probabili formazioni

Redazione1 Novembre 2025
Il Manfredonia in casa della Paganese dell’ex Novelli con alcune assenze.

PAGANESE (4-3-3): Gallo (06); Di Biagio (07), De Nova, Isufi (06), Piga; Labriola, Pierce, Mancino; Lombardi, Negro, Costanzo. All: Novelli.

MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Spinelli, De Luca; Rondinella, Cicerelli, Ceparano, Balba (06); Babaj, Jallow; Urain. All: Pezzella.

