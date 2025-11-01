Sport Manfredonia
Paganese-Manfredonia, le probabili formazioni
Il Manfredonia in casa della Paganese dell’ex Novelli con alcune assenze.
PAGANESE (4-3-3): Gallo (06); Di Biagio (07), De Nova, Isufi (06), Piga; Labriola, Pierce, Mancino; Lombardi, Negro, Costanzo. All: Novelli.
MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Spinelli, De Luca; Rondinella, Cicerelli, Ceparano, Balba (06); Babaj, Jallow; Urain. All: Pezzella.