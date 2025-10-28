Sport Manfredonia
Paganese – Manfredonia: info settore ospiti
La società Paganese Calcio 1926 ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti riservati al settore ospiti in vista della gara Paganese–Manfredonia, valida per la 10ª giornata del campionato di Serie D 2025/26, in programma domenica 2 novembre alle ore 19:00 presso lo stadio “Marcello Torre” di Pagani.
Prezzo biglietto settore ospiti
- €12,00 + diritti di prevendita
I tagliandi sono disponibili da oggi sul circuito ETES.
Sarà possibile acquistare i biglietti online al seguente link oppure presso i punti vendita autorizzati presenti sul territorio.
Si raccomanda ai tifosi biancocelesti di presentarsi allo stadio con documento di riconoscimento in corso di validitàinsieme al biglietto d’ingresso.