PADEL IN MASCHERA A MANFREDONIA: CINQUE GIORNI DI SPORT, ENTUSIASMO E CONDIVISIONE

Dal 9 al 13 febbraio, Manfredonia ha ospitato il torneo “Padel in Maschera” presso il Centro Sportivo San Carlo Sport, una struttura moderna diventata un punto di riferimento per tutti gli appassionati di padel del territorio.

L’evento ha animato la città con entusiasmo e passione sportiva, coinvolgendo atleti e pubblico in un’atmosfera festosa, inclusiva e ricca di energia. Per cinque giorni, sport e spirito di Carnevale si sono incontrati, regalando momenti di grande partecipazione.

Il torneo, organizzato da Giampiero Schiavone e patrocinato dal Comune di Manfredonia, con il supporto del consigliere allo Sport Nicola Mangano, ha visto 24 coppie sfidarsi nelle categorie Base, Intermedio ed Esperto. Gli incontri sono stati avvincenti e combattuti, sempre nel segno del fair play e del rispetto reciproco, valori che hanno caratterizzato ogni match. Il pubblico ha seguito con calore le partite, sostenendo gli atleti con applausi e incoraggiamenti.

Come sottolineato dagli organizzatori, il padel ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di creare coesione e vitalità nella comunità, confermando che lo sport sa accendere Manfredonia anche durante il Carnevale.

I vincitori del torneo

Categoria Base

Francesco Ciuffreda e Nico Salvemini

Categoria Intermedio

Domenico De Meo e Ciro Gagliardi

Categoria Esperto

Felice Fabiano e Giuseppe Cozzolini