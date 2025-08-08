Osservazione astronomica alla Lega Navale di Manfredonia: “Vele nel cosmo”
Osservazione astronomica alla Lega Navale di Manfredonia: “Vele nel cosmo”
“VELE NEL COSMO”…Un abbraccio tra mare e stelle
Osservazione Astronomica alla Lega Navale di Manfredonia
Mercoledi 13 agosto ore 20 – Evento inclusivo, aperto a tutti
Un’esperienza emozionante da vivere con le narrazioni sulle meraviglie del cosmo di Giovanni Fantetti e Salvo Delli Carri.
A disposizione dei partecipanti vi saranno ben tre telescopi professionali di altissima qualità, puntati e calibrati sulla Luna, Saturno e Ammassi Stellari nel Deep Sky.
Grazie ad apposite apparecchiature l’osservazione con i telescopi sara fruibile anche da persone con disabilita, che utilizzano sedie a rotelle.
Avrò il piacere di introdurre questo evento, la cui parte tecnica sarà gestita dagli ASTROFILI DI CAPITANATA e che fa parte della rassegna estiva “Riflessi di Mare…Eventi alla Lega Navale”, inserita nel programma Manfredonia Festival 2025, promosso dal Comune di Manfredonia, che si ringrazia.
L’ingresso e libero per tutti.