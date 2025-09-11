Orrore in Puglia: carcasse di cani fatti a pezzi ritrovate in un terreno privato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una terribile vicenda scuote l’intera Puglia, dopo una terrificante scoperta fatta dalle guardie zoofile di Lecce: carcasse e ossa di cani sono state ritrovate all’interno di un terreno privato nei pressi di Taurisano.

L’indagine è partita grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che hanno denunciato la scomparsa del proprio cane, e dopo numerose e affidabili testimonianze, la zona in questione è stata rintracciata.

Secondo le ricostruzioni, quest’ultima sarebbe stata utilizzata abusivamente all’insaputa del proprietario, probabilmente per organizzare combattimenti clandestini tra cani.

Questa ipotesi è sempre più accreditata a causa del ritrovamento e al successivo sequestro di corde, cappi, gabbie per polli e conigli e altro materiale.

Malgrado i pochi indizi sugli individui coinvolti, è stata già avviata un’indagine per maltrattamenti e uccisione di animali, violazione di proprietà privata e furto.