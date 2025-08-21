”Orrore a Zapponeta, cane trascinato da auto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

JOSEPH SPLENDIDO (LEGA): “ORRORE A ZAPPONETA: CANE TRASCINATO DA UN’AUTO, SDEGNO E IMPEGNO PER I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE”

«Apprendo con sgomento la vergognosa notizia di un cane trascinato da un’auto a Zapponeta, costretto a correre per non essere trascinato in condizioni disumane. Non sono bastati i casi recenti sull’intero territorio pugliese — da Cassano delle Murge a Manfredonia — per sensibilizzarci sul tema. Un atto inaccettabile, che parla di crudeltà e disumanità» – dichiara Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, vice commissario regionale e commissario provinciale.

«L’indignazione non basta: occorre responsabilità, attenzione reale, strumenti e sanzioni che proteggano gli animali, esseri senzienti che meritano rispetto, non violenza» – prosegue Splendido.

«Mi impegno formalmente a presentare precise istanze in Consiglio regionale, per rafforzare le azioni contro i maltrattamenti animali, promuovere campagne di sensibilizzazione e sostenere i servizi di protezione e segnalazione. I nostri amici a quattro zampe non sono oggetti, ma vite che contano. A loro va la difesa più forte e concreta» – conclude Splendido.