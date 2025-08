Orrore a Lucera, tre cani uccisi e abbandonati in una campagna

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una scoperta terribile ha scosso la provincia di Foggia, dove in una campagna a Lucera sono stati ritrovati i corpi di tre cani, presumibilmente avvelenati e abbandonati in quella zona. Un quarto è stato salvato grazie al tempestivo intervento dei sanitari e della Polizia Locale, allarmati da un cittadino che si trovava nelle vicinanze.

“Chi maltratta un animale, ferisce tutta la città. Ci sono gesti che fanno male al cuore e alla coscienza”, queste le parole del sindaco Giuseppe Pitta, che ha successivamente lanciato un appello invitando a condannare qualsiasi episodio di maltrattamento ai danni degli animali: “Ogni segnalazione può fare la differenza. Insieme possiamo difendere chi non ha voce, ma merita tutto il nostro amore”.

Sono in corso indagini approfondite per individuare i responsabili; intanto in città i cittadini protestano e spingono per l’utilizzo di videocamere in diverse aree periferiche e pene più severe per chi commette queste atrocità.