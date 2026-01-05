Oroscopo Simon & the Stars 2026: Bilancia protagonista

Simon & the Stars ha svelato l'oroscopo per il 2026, pubblicato di recente su Radio Deejay. Ecco le previsioni segno per segno:ArieteAnno fortissimo! L'Ariete si libera delle insicurezze degli ult...

Simon & the Stars ha svelato l'oroscopo per il 2026, pubblicato di recente su Radio Deejay. Ecco le previsioni segno per segno:

Ariete

Anno fortissimo! L'Ariete si libera delle insicurezze degli ultimi anni, riprende il timone delle proprie scelte e "diventa adulto". Sul lavoro è pronto a mettere in discussione vecchie certezze, in amore potrebbe comprare casa. Torna a "buttar giù portoni" e ad affrontare le discussioni necessarie.

Toro

Dopo essere stato "la cenerentola dello zodiaco" dal 2023, il Toro esce dall'angolo e riscopre la voglia di prendersi quello che gli spetta. A metà anno potrebbe vincere una rivalità importante: "Nessuno potrà mettere il Toro in un angolo".

Gemelli

Si liberano di Saturno, il pianeta più rigido. Finalmente trovano il loro ruolo, la credibilità e arrivano i "rinforzi". Una serie di sorpassi, riconoscimenti e soddisfazioni sono a portata di mano.

Cancro

Come Spartacus che spezza le catene! Giove torna nel segno portando novità, energia e ispirazioni. È il momento di dire basta alle situazioni accettate solo per paura.

Leone

"Il cielo migliore dai tempi della lira!" Saturno, Urano e Nettuno tutti favorevoli, e dalla metà dell'anno anche Giove. Dopo anni in un ruolo stretto, il Leone esce allo scoperto con la sua grinta ritrovata.

Vergine

Liberazione da Saturno che imponeva di tenere un occhio su tutto. La Vergine può rilanciarsi alleggerendosi, fare scelte più libere e avvicinarsi alla vetta.

Bilancia

Da Robin a protagonista! Dopo anni nella retroguardia, trova la forza di rompere le aspettative degli altri e assumere il ruolo principale con atti di grande coraggio.

Scorpione

Come Via col Vento: dopo sette anni di terremoti (dal 2018), Urano lascia l'opposizione. Lo Scorpione "butta l'ancora in un porto sicuro" e può finalmente dire "questa casa è mia".

Sagittario

Massacrato da Saturno negli ultimi anni, ora si riaccende! Il 2026 restituisce due simboli importanti: le chiavi di casa (autorità sui propri spazi) e il passaporto (tornare a viaggiare).

Capricorno

Dopo anni di impegno massimo, è tempo di chiedersi "dove voglio andare?". C'è bisogno di alleggerirsi e riemozionarsi. .

Acquario

Dal 2018 Urano ha creato insicurezze, ma nel 2026 torna favorevole: si chiude un ciclo difficile. L'Acquario ritrova l'autostima e può finalmente fare scelte più nette.

Pesci

Ritrovano lo spirito rock! Escono da "un lungo libro" e approdano al posto giusto, dove le aspirazioni trovano terreno fertile. Potrebbe significare cambiare ruolo, lavoro o città.