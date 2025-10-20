Oroscopo settimanale di Paolo Fox fino al 26 ottobre con classifica: 5 stelle ai Pesci

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 20 al 26 ottobre, i Pesci vivono un momento astrale molto positivo in amore, propizio per legami significativi e progetti a lungo termine, e in ambito professionale sono assistiti nel programmare il futuro e nell’ottenere successo con l’iniziativa. I nativi del Cancro sentono l’influenza dinamica di Marte in amore e, presto, troveranno nuove armonie familiari; in campo lavorativo, riusciranno a risolvere una difficoltà e dovranno impegnarsi per obiettivi ambiziosi. Infine, i nati sotto il segno della Vergine cercano legami stabili e aspettano risposte conclusive in amore, mentre per i single è un momento ideale per prendere iniziative; professionalmente, i risultati si manifestano e riceveranno notizie incoraggianti.

Oroscopo della settimana 20-26 ottobre: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, le vostre relazioni già fragili potrebbero subire l’influsso sfavorevole di Venere. Questa settimana si presenta piuttosto incerta a livello emotivo: se siete in coppia da tempo, riuscirete a mantenere la stabilità senza grandi problemi. Per i single, invece, non si prevedono particolari opportunità per avviare una nuova storia d’amore. L’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di essere prudenti soprattutto a inizio settimana: il lunedì e il martedì saranno giornate cariche di tensione e potenziali discussioni. Sul fronte professionale, potreste riscontrare piccole frizioni o qualche malinteso con un collega o un superiore. I progetti che avete avviato di recente richiederanno da parte vostra più energie e tempi di realizzazione superiori a quanto avevate stimato; in ogni caso, è fondamentale non lasciarsi scoraggiare. Inoltre, prestate molta attenzione quando gestite o leggete documenti contrattuali. (4 stelle, settimana buona)

Toro – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, in ambito sentimentale la passione si riaccende con vigore in questo periodo. Dedicatevi del tempo per voi stessi, è fondamentale. Evitate discussioni o confronti spiacevoli a metà settimana. Se avete interrotto una relazione nei mesi precedenti, questo è il momento ideale per accogliere nuove conoscenze ed esperienze. Le interazioni con i nativi della Vergine, del Capricorno e del Cancro saranno particolarmente positive e stimolanti. Sul fronte professionale, mantenete salda la concentrazione sui vostri obiettivi. È meglio condividere i successi solo quando sono stati realizzati, per non suscitare invidie o malumori con annunci prematuri. Sfruttate questa fase per risolvere le questioni amministrative o i conti che avete lasciato in sospeso. (3 stelle, settimana discreta)

Gemelli – Per quanto riguarda i sentimenti, questo fine settimana potrebbe riservarvi qualche momento di tensione nella coppia. Non preoccupatevene troppo, ma cercate di non alimentare discussioni inutili. Se venite provocati, il modo migliore per reagire è l’indifferenza e la pazienza: presto le difficoltà svaniranno, e potrete riscoprire non solo la serenità affettiva, ma anche una rinnovata sicurezza in voi stessi. Sul fronte professionale, potreste avvertire un calo di energia e di motivazione. Sebbene le vostre proposte siano valide, potreste scontrarvi con l’opposizione di alcune persone. È fondamentale che portiate a termine gli impegni e i progetti che vi stanno a cuore. Si profilano all’orizzonte nuovi sviluppi positivi che potrebbero modificare la situazione in modo favorevole. (4 stelle, settimana buona)

Cancro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’influenza dinamica di Marte, pianeta legato alla passione, continua ad alimentare la vostra vita sentimentale. Presto, un benefico trigono con il Sole vi aiuterà a trovare nuove armonie in famiglia, in particolare nella gestione di questioni economiche, ereditarie o di beni in comune. Per chi è in coppia da tempo, questo è un ottimo momento per cementare legami profondi e rinforzare l’intesa reciproca. In campo lavorativo, finalmente, riuscirete a individuare la soluzione a una difficoltà che vi assillava da parecchio. Il risultato dipenderà certamente dal vostro settore professionale, ma è innegabile che questo sia il momento giusto per impegnarvi al massimo, puntare a obiettivi ambiziosi e presentarvi con la giusta dose di sicurezza e fermezza. (4 stelle, settimana buona)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 20 al 26 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, questa settimana potreste affrontare qualche piccolo dissapore in ambito affettivo. Se qualcuno mette in dubbio le vostre scelte, evitate reazioni furiose: al contrario, usate cautela nel rispondere. Da metà settimana, questioni irrisolte del passato potrebbero riemergere. Affrontatele con un pizzico di leggerezza e tranquillità, per scongiurare fraintendimenti. Sul fronte lavorativo, il carico di responsabilità che avete accumulato comincia a pesare, trasformando lo stress in un possibile ostacolo. Ascoltate i segnali del vostro fisico: è fondamentale che dedichiate tempo al vostro benessere. Il suggerimento è di rallentare, ritagliandovi spazi per le vostre passioni al di fuori del lavoro. (3 stelle, settimana discreta)

Vergine – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, state focalizzando la vostra attenzione su legami stabili e trasparenti. Avete messo da parte la volontà di scendere a compromessi con chi, nel tempo, non è riuscito a riconoscere e soddisfare le vostre necessità. Da chi vi è accanto, attendete risposte inequivocabili e conclusive. Per voi single, benché la motivazione possa sembrare scarsa, è cruciale non chiudervi in voi stessi. Giove è ancora in un aspetto favorevole e, se una persona vi incuriosisce, questo è il momento ideale per muovere il primo passo. Lavorativamente, i risultati concreti iniziano a manifestarsi. Coloro che desiderano un avanzamento di carriera o che hanno presentato una domanda di trasferimento riceveranno presto notizie incoraggianti. L’unico consiglio è di frenare l’eccessiva meticolosità, che in questa fase potrebbe rivelarsi controproducente. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – In amore, con Venere che transita nel vostro segno, vedrete la comunicazione all’interno della coppia migliorare notevolmente, diventando più fluida e semplice. Vi risulterà più naturale esprimere i vostri sentimenti e superare ogni incomprensione. In particolare, domenica sarà una giornata in cui le emozioni più autentiche e piacevoli potranno manifestarsi pienamente. Tuttavia, fate attenzione a possibili intromissioni da parte di parenti o di altre persone esterne. Cercate, inoltre, di non lasciare che le preoccupazioni lavorative turbino l’armonia della vostra casa. In campo lavorativo, se avete intenzione di inoltrare una richiesta significativa, i giorni più favorevoli sono lunedì e martedì. In queste giornate, la Luna si troverà nel vostro segno, aumentando la vostra capacità di essere persuasivi. Qualora sia possibile, concedetevi delle pause rigeneranti all’aria aperta, a contatto con la natura, per ricaricare le energie e mantenere la mente lucida. (5 stelle, settimana fantastica)

Scorpione – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dal giorno 23 ottobre, l’ingresso del Sole nel vostro segno illuminerà la sfera affettiva, portando con sé un’iniezione di energia e una nuova speranza. Proprio in quella data, potreste ricevere la risposta positiva che attendevate da molto tempo. Inoltre, l’arrivo imminente di Venere vi spinge a rimettervi completamente in gioco, riscoprendo quella vivacità e quel carisma che rendono il vostro temperamento così magnetico. Le prospettive professionali si mostrano molto incoraggianti e i vostri progetti più importanti stanno per ricevere un impulso favorevole. La settimana parte bene, ma saranno in particolare mercoledì e giovedì a darvi una spinta determinante, grazie all’influenza positiva di Marte nel vostro segno. Preparatevi a ricevere comunicazioni rilevanti che potrebbero segnare un cambiamento significativo. (5 stelle, settimana fantastica)

La settimana 20-26 ottobre secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, le vostre molteplici responsabilità professionali vi hanno sottratto parecchio tempo ed energie, limitando la possibilità di dedicarvi all’ambito affettivo come avreste voluto. A breve, però, si aprirà un momento di maggior equilibrio: riuscirete a ritrovare la serenità nelle relazioni che contano davvero. Se vivete una storia stabile, questo periodo si rivela favorevole per discutere apertamente di progetti futuri o nuovi impegni da condividere. In ambito lavorativo, rispetto ai mesi precedenti, la situazione sta finalmente evolvendo in maniera positiva. Potreste addirittura ricevere notizie molto incoraggianti entro la fine della settimana. Siete al meglio delle vostre capacità quando siete impegnati in iniziative innovative o all’avanguardia. Sfruttate questo momento per presentare richieste ufficiali o sottoporre le vostre idee. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – Sul fronte amoroso, si profilano occasioni favorevoli per i sentimenti in questo periodo. Aspettatevi un picco di coinvolgimento emotivo soprattutto tra mercoledì e giovedì. Voi single attraversate una fase di ambivalenza: preferite relazioni leggere invece di legarvi stabilmente, forse temendo di rivivere vecchie delusioni. Non sorprende che siate attratti da persone percepite come irraggiungibili o distanti emotivamente/fisicamente. La sfera professionale offre i momenti più proficui nella parte centrale della settimana. I risultati positivi non mancheranno, benché lunedì e martedì richiedano di appianare piccole incomprensioni o discussioni. È fondamentale non disperdere le energie, ma mantenere la concentrazione sugli obiettivi che considerate prioritari. (4 stelle, settimana buona)

Acquario – Se in passato avete affrontato vicende sentimentali complicate, l’oroscopo di Paolo Fox vi incoraggia a voltare pagina e a guardare al futuro con rinnovata fiducia. L’energia positiva di Venere sta risvegliando in voi il desiderio di amare e di lasciarvi andare alle emozioni. La giornata di domenica sarà particolarmente propizia, promettendo un appagamento emotivo che influenzerà positivamente il vostro benessere generale. Fate, però, attenzione a non riversare le ansie e le fatiche lavorative all’interno del rapporto di coppia. Permangono alcune difficoltà e dissidi da risolvere nel vostro ambiente professionale. La percezione di non essere stati valorizzati a sufficienza dal punto di vista economico, unita a una gestione finanziaria non impeccabile, sta generando un senso di insoddisfazione. È naturale che a tratti proviate la voglia di mollare tutto, ma è cruciale analizzare le possibili scelte con la massima lucidità. (3 stelle, settimana discreta)

Pesci – In amore, vi trovate in un momento caratterizzato da un’influenza astrale molto positiva. Il clima astrale è perfetto se state cercando di costruire un legame significativo o se, uscendo da una relazione pesante, sentite il desiderio di dedicarvi a nuovi incontri. Giove è in armonia e rende le vostre decisioni più sicure: non vi accontenterete di poco e vi orienterete su partner con cui potrete sviluppare progetti a lungo termine, lasciando da parte le conoscenze frivole. Sul fronte professionale, molti nativi dei Pesci sono già riusciti a brillare nel loro ambiente lavorativo. È il momento giusto per avanzare proposte chiare e mettere a fuoco i vostri traguardi, dato che il cielo vi assiste nella programmazione del vostro futuro. Non abbiate paura di osare e mostrate iniziativa; questo atteggiamento vi garantirà un grande successo. (5 stelle, settimana fantastica)