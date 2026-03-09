Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 9 al 15 marzo e classifica zodiacale: Leone premiato con 5 stelle

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 9 al 15 marzo, i nati sotto il segno del Leone devono aprirsi ai sentimenti e prepararsi a un periodo di successi lavorativi grazie al favore di Saturno e Giove. I nativi del Sagittario ritrovano la serenità familiare, ma devono fare attenzione alle tentazioni passionali, mentre sul lavoro sono pronti a concretizzare idee rivoluzionarie. Infine, i Pesci sono invitati a superare i perfezionismi in amore per fare passi importanti e a cogliere nuove opportunità professionali.

Oroscopo da lunedì 9 a domenica 15 marzo: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, finalmente Venere ruota nel tuo segno e senti le emozioni scorrere di nuovo senza filtri. Se l’inizio dell’anno ti ha regalato qualche mal di testa o discussioni accese, ora puoi voltare pagina. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, una sorpresa improvvisa o un pizzico di positività in più basteranno a farti battere di nuovo il cuore, magari riscoprendo un sentimento che credevi assopito. Segna sul calendario martedì, mercoledì e domenica: saranno le tue giornate d’oro. In ambito lavorativo, se ultimamente hai avuto l’impressione di correre con il freno a mano tirato, preparati a scattare. È il momento di guardarti intorno e abbracciare il cambiamento. Già da lunedì avrai la grinta necessaria per osare: le stelle annunciano novità che non ti lasceranno indifferente. (5 stelle, settimana ottima)

Toro – In amore, ti stai lasciando alle spalle un periodo decisamente austero e i cocci del passato iniziano finalmente a ricomporsi. Se hai vissuto una rottura o una crisi che sembrava insuperabile, l’oroscopo di Paolo Fox ti invita a voltare pagina con ottimismo. Segnati la data di venerdì: sarà una giornata magnetica per le nuove conoscenze. Con l’arrivo della primavera, tra marzo e aprile, Marte accenderà i tuoi sensi, portando una ventata di pura chimica fisica nei rapporti e favorendo chi decide di andare a convivere. In ambito lavorativo, è come se fossi davanti a un foglio bianco. Non importa quanta strada tu abbia già fatto, senti il bisogno di ricostruire le tue fondamenta. Questo è il momento perfetto per agire. Non esitare a stringere patti con chi conta: una stretta di mano strategica potrebbe trasformarsi nel successo che aspetti da tempo. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – In amore, basta con i musi lunghi e le distanze emotive! Dopo un inizio mese complicato, specialmente nei rapporti con i parenti, la musica cambia. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono che vedrai qualcuno sotto una luce completamente nuova grazie al favore di Venere. Resta all’erta, perché un ritorno dal passato potrebbe rimescolare le carte in tavola in modo emozionante. In ambito lavorativo, per te che sei un libero professionista, questo è il mese del riscatto. La parola d’ordine è “attenzione”: valuta i nuovi progetti senza farti sfuggire i dettagli. Ottime notizie sul fronte amministrativo: quel grattacapo che ti porti dietro da tempo sta per risolversi, portandoti dritto alla firma di un contratto importante. (3 stelle, settimana discreta)

Cancro – In amore, c’è qualcosa che ti ronza in testa e non ti fa stare del tutto tranquillo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le distanze che avverti ora non sono muri insormontabili, ma semplici ostacoli. Preparati a un giovedì e un venerdì ad alta tensione: avrai voglia di risposte chiare e potresti essere tentato di “testare” chi hai accanto. Un consiglio? Lascia perdere i battibecchi inutili. Se hai a che fare con Bilancia o Ariete, conta fino a dieci prima di parlare. In ambito lavorativo, Giove ti sta tendendo la mano, non voltargli le spalle. Ci sono margini di guadagno e crescita davvero interessanti, soprattutto se sei un libero professionista e hai le redini della tua vita. Le alleanze nate in questo periodo promettono bene. Hai un’idea nel cassetto? Tira fuori il coraggio e presentala subito. (5 stelle, settimana fantastica)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 9 al 15 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, smetti di nasconderti e buttati: è ora di vivere i sentimenti a cuore aperto. Se ultimamente il tuo rapporto è sembrato un’altalena, non dare la colpa al destino; forse sei proprio tu a cercare inconsciamente qualcuno che sappia tenerti testa. Il bello è che ora la stabilità è a un passo: potresti finalmente stringere un accordo profondo o, se sogni in grande, pianificare un evento speciale entro l’estate. In ambito lavorativo, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, Saturno è già dalla tua parte per proteggere i tuoi progetti. Con Giove che si prepara a traslocare nel tuo segno a luglio, la fortuna raddoppia. Ti basterà un briciolo di carisma per trascinare colleghi e collaboratori nelle tue nuove imprese. Segnati queste date: martedì e mercoledì saranno i tuoi giorni d’oro per passare all’azione. (5 stelle, settimana ottima)

Vergine – In amore, superare le tensioni tra fine febbraio e l’inizio di marzo non è stata una passeggiata per te. Anche se il legame è solido, preoccupazioni pratiche e incertezze economiche hanno creato qualche distanza nel rapporto. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, la risalita sarà lenta, ma costante: non mollare proprio ora. In ambito lavorativo, se senti che il tuo attuale impiego ti va stretto, è normale avere voglia di rimettersi in gioco. Tuttavia, con Marte che ti rema contro, mantenere il sangue freddo è una sfida. Soprattutto martedì, la stanchezza busserà alla porta: respira profondamente ed evita colpi di testa. (3 stelle, settimana discreta)

Bilancia – In amore, al momento la tua mente è quasi interamente assorbita dalla carriera, lasciando poco spazio ai sentimenti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, se stai vivendo una relazione già scricchiolante, questo mese di marzo ti imporrà un confronto decisivo. Attenzione ai fantasmi del passato: eventuali questioni irrisolte con un ex partner potrebbero tornare a bussare alla tua porta. Ricorda che le stelle segnalano i momenti critici, e ora la tua sfida è colmare il distacco comunicativo con chi ami. In ambito lavorativo, la tua attuale missione è trovare stabilità, ma senza trascurare la salute. Sei reduce da un periodo di forte pressione che ha messo a dura prova i tuoi nervi. Giovedì e venerdì, con la Luna in opposizione, dovrai muoverti con estrema cautela per non scivolare in passi falsi. (3 stelle, settimana discreta)

Scorpione – In amore, l’ottima intesa tra Marte e Giove ti regala una marcia in più. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, se hai appena iniziato a frequentare qualcuno, preparati a una passione travolgente: i sensi saranno protagonisti assoluti, superando per ora l’intesa intellettuale. Se invece vivi una storia collaudata, questo è il momento giusto per sognare in grande e pianificare il matrimonio. Per quanto riguarda il lavoro, il vento cambia direzione a tuo favore. Gli scambi sono fortunati e sono in arrivo novità incoraggianti. Se negli ultimi tempi hai dovuto stringere la cinghia o chiudere un accordo a malincuore, ora hai finalmente le carte in regola per riprenderti ciò che ti spetta. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 9-15 marzo secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’atmosfera in famiglia si rasserena finalmente, lasciandoti alle spalle le tensioni di febbraio. Se il tuo rapporto di coppia sta attraversando una fase di stanchezza, fai attenzione: potresti lasciarti travolgere da una passione improvvisa e travolgente. Se invece sei single, apri bene gli occhi durante i tuoi spostamenti; gli incontri più interessanti avverranno proprio lontano da casa o in viaggio. In ambito lavorativo, sei una vera fucina di idee. Se ti occupi di creatività, senti crescere dentro di te il desiderio di lanciare un progetto rivoluzionario. Marzo è il momento perfetto per concretizzare queste intuizioni. Inoltre, con la Luna nel tuo segno tra lunedì e mercoledì, avrai un’energia così vibrante che nessuno saprà darti torto. (5 stelle, settimana ottima)

Capricorno – In amore, sei davanti a un bivio sentimentale. Nel mese di marzo, la tua vita di coppia subirà una selezione naturale: solo i legami d’acciaio supereranno la prova del nove. Con Giove, Venere e Saturno schierati nel tuo cielo, non puoi più rimandare un confronto onesto. Attento ai rapporti famigliari: vecchie questioni legate a eredità o beni materiali potrebbero accendere gli animi e far saltare i nervi. Sul fronte professionale, potresti avvertire il peso della solitudine. Anche se ricevi stima da chi ti circonda, senti che il lavoro sporco tocca sempre a te. Preparati a gestire qualche invidia: c’è chi proverà a rallentare la tua corsa, ma la tua determinazione farà la differenza. (3 stelle, settimana discreta)

Acquario – In amore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Venere ti sorride e accende la miccia della passione. È il momento di mettere da parte le esitazioni e tuffarti in emozioni inedite. Domenica 15 marzo sarà una giornata elettrizzante grazie alla Luna nel segno, perfetta per brillare. Se cerchi avventure senza troppi vincoli, il periodo promette bene, ma fai attenzione: le relazioni “mordi e fuggi” potrebbero lasciarti presto un senso di insoddisfazione. In ambito lavorativo, sei davanti a un bivio evolutivo. Un capitolo della tua carriera si sta concludendo per far posto a progetti più stimolanti. Fermati a riflettere su cosa desideri davvero per il tuo domani; se lavori in proprio, questo è il momento perfetto per cambiare rotta e aggiornare le tue strategie. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – In amore, se sei single, la tua vena perfezionista potrebbe frenarti: tendi ad analizzare troppo e a lasciarti andare troppo poco. Eppure, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, per chi vive un rapporto solido è arrivato il momento di alzare l’asticella. Che si tratti di un trasloco, di un “sì” all’altare o dell’arrivo di un bebè, senti il bisogno di dare una struttura concreta al tuo sentimento. In ambito lavorativo, finalmente il vento gira a tuo favore. Se nei mesi scorsi hai faticato in silenzio, ora la raccolta dei frutti è vicina. Apriti a nuovi volti e collaborazioni inedite: sono proprio questi contatti a offrirti quella crescita professionale che stavi aspettando. (5 stelle, settimana fantastica)