Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 28 luglio al 3 agosto e classifica: Cancro, amore alle stelle e lavoro in crescita

Oroscopo da lunedì 28 luglio a domenica 3 agosto: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Se sei single, le nuove conoscenze ti lasciano l’amaro in bocca. Forse è il momento di fare chiarezza su ciò che cerchi davvero, oppure, se c’è un interesse che ti stuzzica, aspetta prima di buttarti a capofitto. Mercoledì e giovedì saranno giorni un po’ altalenanti, fatti di incertezze. Per le coppie, se il passato ha portato qualche scossone, è arrivato il momento di tentare un riavvicinamento. Anche le relazioni in bilico possono riscoprire un punto d’incontro, e in qualche caso, addirittura un inatteso ritorno di fiamma. Sul fronte lavorativo, la tensione è palpabile: non sopporti l’idea di ripetere errori già fatti. Non è escluso che tu stia pensando a un cambiamento radicale nella tua vita. (3 stelle, settimana discreta)

Toro – Single, preparati a un periodo frizzante! Venere è dalla tua parte e potresti sentirti irresistibilmente attratto/a da qualcuno. Se c’è una persona che ti incuriosisce, non escludere la possibilità di fare una proposta speciale. Attenzione, però, a quel “Tira e Molla” con l’Acquario: potrebbe essere più un gioco di nervi che altro. Coppie, gli ultimi tempi non sono stati facili per voi. La tua intolleranza ha messo a dura prova il rapporto, e se avete affrontato una separazione o una crisi, ritrovare la fiducia potrebbe essere una sfida. Tuttavia, il weekend offre un’ottima opportunità per chiarire le cose. Sul fronte lavorativo, occhio ai conti! Mercurio è stato dispettoso per settimane, creando uno squilibrio tra le entrate e le uscite. Potresti anche trovarti a dover avviare una causa o una vertenza per ottenere ciò che ti spetta. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – Se sei single, ti aspetta un agosto vibrante di emozioni. È il momento perfetto per tentare di fare breccia nel cuore di qualcuno, e le giornate di venerdì e sabato si preannunciano particolarmente propizie. Non stupirti se qualcuno si farà avanti con te, perché il tuo fascino è davvero notevole in questo periodo. Se vivi una relazione di coppia, è essenziale affrontare con determinazione i problemi. Se, nonostante le difficoltà, l’amore è ancora saldo, l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di pianificare delle vacanze che ti ricarichino, visto che agosto si prospetta molto positivo per la vostra unione. Nel campo lavorativo, le stelle prevedono nuove acquisizioni. Per i più fortunati, un’importante accordo è già in corso, e la fine di luglio sarà cruciale per le tue trattative. (4 stelle, settimana buona)

Cancro – L’amore è nell’aria! Se sei single, le stelle sono dalla tua parte: Venere continua a brillare nel settore dell’amore, regalandoti nuove conoscenze o un risveglio di interesse dopo un periodo di sofferenza. È ora di guardare avanti: non restare ancorato al passato, i rimpianti non ti serviranno a nulla. Per chi ha una relazione amorosa, è il momento di fare un passo avanti e pensare a rendere ufficiale la vostra storia. Se sei in una convivenza di lunga data, potresti sentire il desiderio di legalizzare il vostro legame. Paolo Fox sostiene che le stelle favoriscono gli innamorati, in particolar modo la giornata di domenica sarà speciale. Nel lavoro, le previsioni sono ottime: potresti ricevere un feedback positivo o persino un rinnovo. È il momento giusto per avanzare una richiesta, soprattutto lunedì. Agosto si prospetta un mese molto importante per te, quindi non mollare! (5 stelle, settimana fantastica)

Previsioni astrologiche fino al 3 agosto e classifica da Leone a Scorpione

Leone – Single, preparati: questo è il momento ideale per incontri speciali! Sabato sarà il tuo giorno di gloria, un’occasione imperdibile per vivere nuove emozioni. Metti da parte l’orgoglio che ti ha causato inutili tensioni: ricorda, chi non ti ama non ti merita. Se sei in coppia, il cielo è finalmente dalla vostra parte, permettendovi di procedere con maggiore serenità. Le stelle sono particolarmente propizie per chi desidera allargare la famiglia: l’estate porterà fortuna alle coppie fertili. Inoltre, se stai pensando di legalizzare la tua unione, questo è il periodo giusto per farlo. Sul fronte lavorativo, ti attendono giornate molto promettenti dopo un periodo di incertezze. Potrebbe presentarsi l’opportunità di iniziare un nuovo impiego o di accettare un incarico significativo, magari anche in una città diversa. (5 stelle, settimana fantastica)

Vergine – Se sei single, Venere ti sorride, portando con sé un’ondata di incontri interessanti. Anche se l’amore non è la tua priorità assoluta in questo momento, le opportunità non mancheranno. Forse senti ancora un po’ di diffidenza, ma è nel tuo DNA essere prudente. Prova ad aprirti alle nuove occasioni che ti si presentano. In particolare, la giornata di domenica si prospetta positiva per te. Se sei in coppia, questo è il momento ideale per affrontare qualsiasi cambiamento necessario, perché Marte ti infonde la giusta grinta per farlo. Le incertezze di inizio anno sono ormai alle spalle e, se hai accanto la persona giusta, ti aspetta un periodo di vacanze serene e appaganti. Nel lavoro, è da un po’ che sopporti situazioni spiacevoli, ma adesso è tempo di affrontare le cose con più calma. Ricorda che venerdì sarà una giornata propizia per avanzare le tue proposte. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – Se sei single e hai vissuto una delusione in amore, potresti aver difficoltà a fidarti di nuovo. Fai attenzione a non lasciarti sopraffare dalla diffidenza: gli altri potrebbero percepirla e questo potrebbe farti perdere una bella opportunità. Nel fine settimana, l’oroscopo di Paolo Fox consiglia massima prudenza se hai a che fare con Capricorno e Cancro. Per quanto riguarda la vita di coppia, il lavoro potrebbe assorbire gran parte della tua attenzione, mettendo in secondo piano il resto. Questo è il momento giusto per avanzare richieste, poiché le circostanze potrebbero volgere a tuo favore. Se la tua storia d’amore sta attraversando un periodo difficile, le giornate di martedì e mercoledì potrebbero offrire nuove possibilità. In ambito lavorativo, se hai un’attività indipendente e Giove è in opposizione, è fondamentale che tu metta in ordine i conti in sospeso. Per contatti e nuove proposte, le ultime giornate di luglio saranno particolarmente propizie. (4 stelle, settimana buona)

Scorpione – Single, Venere è con te, portando un’ondata di nuove possibilità e accendendo la tua voglia di amare. È il momento di uscire dal guscio e giocare d’attacco, senza paura. Gli incontri inaspettati sono dietro l’angolo, specialmente lunedì e domenica: sii aperto e lasciati sorprendere. Per chi è in coppia, sabato potrebbe essere una giornata un po’ tesa, con qualche attrito. Forse sarai tu a mettere alla prova la pazienza del partner, anche solo per gioco. Ma non preoccuparti: se il vostro legame è solido, Venere lo proteggerà e supererete ogni piccolo ostacolo. Sul fronte lavorativo, continua la tua corsa per portare avanti progetti e risolvere problemi. Lunedì avrai un incontro importante che ti aiuterà a ritrovare un po’ di quella stabilità che cerchi. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 28 luglio-3 agosto secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – Agosto si preannuncia un mese davvero speciale, in cui le previsioni astrologiche di Paolo Fox indicano un cielo già favorevole che diventerà ancora più intrigante per te. Se sei single, preparati a incontri promettenti; sarebbe un vero peccato tirarti indietro di fronte a nuove proposte. Saranno giorni ricchi di emozioni e opportunità, con un picco massimo sabato, quando il Sole e la Luna accenderanno la tua voglia di amare. Se invece vivi in coppia, i piccoli contrasti o le lontananze dettate dal lavoro sono ormai alle spalle. È il momento ideale per ricucire ogni strappo e rafforzare il legame. Solo domenica potresti avvertire una leggera inquietudine nell’aria, ma nulla che non possa essere gestito. In ambito lavorativo, è tempo di fare il punto sui tuoi desideri più profondi, perché ora hai la possibilità concreta di ottenere un meritato riscatto. Sabato, in particolare, sarà la giornata perfetta per un’intuizione geniale che ti aiuterà a risolvere questioni importanti. (5 stelle, settimana fantastica)

Capricorno – Se sei single, la voglia di tuffarti in una nuova relazione è pari a zero, soprattutto se hai appena chiuso un capitolo difficile. Non rimuginare troppo sui sentimenti: analizzare è utile, certo, ma ultimamente sembri quasi risentito. Forse la soluzione giusta per te è un amore “part-time”, senza troppi impegni. Per quanto riguarda le coppie, da un po’ di tempo i tuoi pensieri ruotano solo attorno alla casa, ai cambiamenti e alle spese che ti sembrano eccessive. Sembra che le responsabilità ti pesino e non sempre riesci a mantenere il sorriso. È vero che il futuro va affrontato con determinazione, ma la serenità è altrettanto fondamentale per costruire qualcosa di solido. In ambito lavorativo, ti rendi conto che alcune persone non ti vanno più a genio e senti il bisogno di rimettere in discussione tutto. Cerca di non affrontare ogni situazione di petto, specialmente nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. (3 stelle, settimana discreta)

Acquario – Questa settimana si rivela cruciale per i tuoi affari di cuore. Se sei single, è il momento giusto per affrontare discorsi importanti sull’amore, e chissà che tu non abbia già incrociato qualcuno di speciale. Qualora i tuoi sentimenti non fossero ricambiati come speri, sabato potrebbe emergere qualche discussione. Fortunatamente, la prima settimana di agosto promette un bel recupero. Se vivi in una coppia, è il momento ideale per prendere decisioni significative, ma è essenziale mettere da parte quelle tensioni che possono derivare da questioni economiche o lavorative. Gli ultimi giorni di luglio potrebbero non offrirti le risposte che cerchi, ma ad agosto ritroverai la serenità. Sul fronte lavorativo, godrai di un’ottima energia. Alcuni di voi potrebbero aver già ricevuto una promozione, mentre per altri questa possibilità è dietro l’angolo. Non sottovalutare nuove proposte od opportunità d’affari. L’unico neo? Il tuo impegno potrebbe non essere ricompensato economicamente come desidereresti. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – Single, le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti mettono in guardia: domenica sarà una giornata tesa, cerca di evitare i conflitti. Ma non temere, stringi i denti: Venere tornerà favorevole già dai primi giorni di agosto. L’indecisione ti ha accompagnato per tutto luglio, ma il tempo è galantuomo e risolverà ogni cosa. Ad agosto l’amore tornerà prepotente, magari proprio in vacanza. Coppie, lunedì sarà meglio evitare ogni tipo di discussione. A volte le incomprensioni nascono da distanze, sia fisiche che emotive, e potresti aver sentito il tuo partner freddo e scostante. Oppure, i litigi potrebbero essere legati a problemi familiari o spese impreviste. Sul fronte lavorativo, Giove ti sta dando una mano a recuperare terreno: si spera che tu abbia già ricevuto buone notizie o conferme importanti negli ultimi mesi. E non è finita qui: la tua creatività è in fermento e venerdì potresti avere idee davvero brillanti per i tuoi progetti futuri. (4 stelle, settimana buona)