Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 21 al 27 luglio e classifica: per Cancro, amore alle stelle e carriera in decollo

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 21 al 27 luglio, i single del Cancro potrebbero trovare l’amore o trasformare un’amicizia in qualcosa di più. I nativi dello Scorpione che vivono in coppia possono aspettarsi conferme e nuove opportunità. Per i nati sotto il segno dell’Acquario, nonostante le buone idee, potrebbero esserci incertezze finanziarie e un’atmosfera più tesa da mercoledì a venerdì.

Oroscopo da lunedì 21 a domenica 27 luglio: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Se sei single, ti sarà difficile resistere al richiamo dell’amore. Venere è in una posizione fantastica e la Luna ti darà una spinta speciale domenica. Se sei giovane o stai vivendo le tue prime esperienze amorose, potresti imbatterti in una relazione che richiederà particolare attenzione. Sei attratto dalle storie complicate, ma fai attenzione mercoledì a non lasciarti sopraffare da scatti d’ira immotivati. Per le coppie, è tempo di affrontare qualcosa di nuovo, forse una questione lavorativa che potrebbe creare distanza. La buona notizia è che il Sole tornerà a tuo favore da martedì: se ci sono tensioni, è meglio parlarne e risolverle entro venerdì. Le coppie di lunga data riscopriranno una profonda complicità. Sul fronte lavorativo, ti aspetta un periodo intenso e potresti finalmente raccogliere i frutti del tuo impegno. Anche se di recente hai dovuto accantonare qualche progetto, nuove opportunità sono all’orizzonte. (4 stelle, settimana buona)

Toro – Se sei single, questi sono giorni in cui potresti sentirti irritabile. Se hai accanto qualcuno che non ti ricambia o sembra farti orecchie da mercante, la tua pazienza potrebbe esaurirsi. Fai particolare attenzione tra giovedì e venerdì: se hai affrontato dubbi o una separazione, potresti ritrovarti a vivere un certo scetticismo. Per chi vive in coppia, questa è una fase che va a rallentatore, anche per le relazioni più consolidate. C’è un problema domestico che richiede la tua attenzione, ma hai tempo fino alla fine dell’autunno per risolverlo. Non ci sono veri e propri ostacoli, piuttosto distanze che possono essere sia fisiche che psicologiche. Sul fronte lavorativo, Giove è dalla tua parte e ti offrirà nuove opportunità o un progetto interessante. Tieni presente, però, che non prenderà il via prima di settembre. Approfitta di questo periodo per liberarti da tutte quelle situazioni che ti appesantiscono. (3 stelle, settimana discreta)

Gemelli – Single, preparati a vivere nuove, intense emozioni! L’amore torna prepotentemente nella tua vita e, grazie a una Venere favorevole, le stelle di lunedì si allineano in modo intrigante. Non chiuderti: la tua naturale brillantezza e vitalità ti spingeranno a fare incontri speciali. Lasciati andare! Se avete una relazione amorosa, le stelle ti sorridono, favorendo l’armonia e la passione. È il momento perfetto per riscoprire la profondità dei sentimenti e, se hai in mente progetti per la famiglia, la casa o i figli, questo è il periodo ideale per agire. Sul fronte lavorativo, Paolo Fox afferma che ti attende un periodo significativo per concretizzare i tuoi desideri, sempre tenendo conto delle tue potenzialità, anche economiche. Se sei alla ricerca di un impiego o di un avanzamento di carriera, preparati a ricevere buone notizie. (4 stelle, settimana buona)

Cancro – Se sei single, gli incontri che stai facendo ora sono promettenti e non è escluso che presto tu possa celebrare la nascita di un nuovo amore, o magari la trasformazione di un’amicizia in qualcosa di più profondo. Senti sempre più forte il desiderio di trovare qualcuno con cui condividere ideali e sentimenti: mercoledì sarà una giornata particolarmente propizia per te. Periodo di recupero per le coppie. Questa settimana è ideale per portare avanti un progetto importante, che si tratti di un matrimonio o di qualsiasi altro piano significativo. Anche se hai chiuso una relazione, potresti trovare la forza di perdonare o di guardare altrove. Sul fronte lavorativo, i progetti che stanno prendendo forma in questo periodo sono molto promettenti. Forse hai già notato i primi segnali positivi all’inizio di giugno. Agire ora ti porterà notevoli vantaggi. (5 stelle, settimana fantastica)

La settimana 21-27 luglio secondo Paolo Fox: classifica da Leone a Scorpione

Leone – Se sei single, l’oroscopo di Paolo Fox ti invita caldamente a dedicare più tempo all’amore. L’estate, in particolare, si preannuncia come il momento ideale per consolidare un sentimento, anche perché da martedì il Sole tornerà a splendere nel tuo segno, donandoti un’energia irresistibile. Se hai qualcuno che ti interessa, non perdere tempo: le stelle suggeriscono di incontrarla entro la fine di luglio per sfruttare al meglio questa fase propizia. Per chi vive in coppia, si prospetta una settimana più serena e meno incline alle discussioni. Se desideri vivere un amore intenso o realizzare un progetto importante, questo è il momento di non fermarsi. Con Sole, Luna e Mercurio in aspetto favorevole, potrai contare su una spinta potente per la tua fertilità e creatività, sia in senso letterale che figurato. Anche sul fronte lavorativo, dovete agire con decisione. L’estate è la stagione perfetta per fare chiarezza e mettere le cose in ordine. Se ambisci a una rivincita professionale o desideri rimetterti in gioco, le opportunità non mancheranno: sta a te saperle cogliere al volo e sfruttare l’occasione migliore. (5 stelle, settimana fantastica)

Vergine – Questa settimana potresti sentire una leggera ansia a causa di Marte nel tuo segno. Fai attenzione, in particolare lunedì e domenica, che potrebbero rivelarsi giornate un po’ più tese del solito. Se sei single, evita di puntare su persone troppo diverse o geograficamente lontane. Anche le coppie più affiatate potrebbero aver vissuto momenti di tensione negli ultimi mesi, ma se il vostro rapporto è solido, avete già superato le difficoltà maggiori. Preparati a un agosto di recupero, come indica l’oroscopo di Paolo Fox. Nel lavoro, finalmente vedi un po’ di movimento. Ricorda che c’è stata una piccola rivoluzione a inizio primavera, con un cambiamento significativo in un tuo riferimento. Lunedì e martedì saranno giorni un po’ stancanti. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – Se sei single e hai alle spalle una separazione, l’idea di un impegno serio potrebbe non allettarti in questo momento. Ti sentirai più propenso a vivere avventure molto brevi, incontri leggeri e piacevoli, da goderti come un diversivo. Ricorda, il tuo sorriso è la tua arma vincente per conquistare. Se vivete in coppia, l’armonia sta tornando, anche se di recente questioni lavorative o economiche hanno creato qualche ombra. Hai messo alla prova la tua pazienza, specialmente con Capricorno, Ariete e Cancro, ma ora si recupera. Nel lavoro, dopo aver superato prove significative, sia fisiche che morali, sarebbe un buon momento per un po’ di respiro. Tuttavia, ti aspettano giornate intense, e potresti persino considerare un cambio di ruolo. (3 stelle, settimana discreta)

Scorpione – Per i single, Marte è in una posizione favorevole e ti sussurra di aprirti a emozioni sincere. È tempo di accogliere l’amore, mettendo da parte rancori o desideri di vendetta. Lasciati andare a nuove scoperte, specialmente quando la Luna ti sorriderà tra mercoledì e giovedì. Se vivete in coppia, qualche piccola discussione è normale: giugno è stato un mese altalenante e un po’ faticoso. Ma per chi di voi sta pianificando cambiamenti importanti, le stelle sono finalmente dalla tua parte, offrendoti l’opportunità di concretizzare progetti per l’autunno. Nel lavoro, aspettati conferme e nuove occasioni. Grazie all’ottimo aspetto di Marte e Giove, potrebbero presentarsi opportunità inaspettate. Inoltre, tra mercoledì e giovedì potrebbe essere il momento giusto per avanzare una richiesta importante. (4 stelle, settimana buona)

Previsioni astrologiche di Paolo Fox dal 21 al 27 luglio: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – Single, la situazione astrologica si presenta piuttosto intricata. A un periodo di tensione diffusa, si somma un senso di profonda insoddisfazione che ti accompagna da un bel po’. Fino alla prossima settimana, ti sarà difficile mettere a fuoco ciò che desideri davvero dall’amore. Coppie, le grandi tensioni non sono facili da superare. Alcune relazioni, specialmente quelle iniziate ad aprile, sono ancora in una fase di verifica non del tutto conclusa. Se ci sono state interferenze esterne, è il caso di raddoppiare l’attenzione. In ambito lavorativo, se hai intenzione di chiudere un capitolo o di cambiare strada, non troverai ostacoli significativi. È probabile che ti aspetti una buona notizia o che ti venga offerta una proposta da valutare con la massima cura. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – Se sei single, potresti percepire una calma piatta nella tua vita sentimentale. Forse, però, non è la novità ciò che cerchi in questo momento, né senti la necessità di dare garanzie per il futuro. L’influenza di Saturno, in congiunzione con Giove, potrebbe farvi sentire limitato e con poca voglia di perdere tempo in frivolezze. Nonostante ciò, il desiderio di amare rimane inespresso. Per chi vive una relazione di coppia, è giunto il momento di chiarire alcune questioni importanti. Potresti anche cogliere l’occasione per affrontare e risolvere problemi che si trascinano da tempo. Evitate discorsi spinosi nelle giornate di martedì e mercoledì, che si preannunciano piuttosto pesanti. Sul fronte lavorativo, prendere decisioni non ti è facile. Se hai già fatto una scelta, potresti non sentirti del tutto convinto di aver imboccato la strada giusta. Prevedi un po’ di fatica e nervosismo in questo periodo. (3 stelle, settimana discreta)

Acquario – Single, Sappi che le nuove conoscenze che farai saranno non solo divertenti, ma anche più durature! Con la Luna a tuo favore, lunedì e martedì sono giornate ideali per stringere nuovi legami. È il momento perfetto per allargare la tua cerchia sociale. Per le coppie, se avete superato le difficoltà, Saturno in buon aspetto cementerà ancora di più la vostra unione. Tuttavia, Mercurio in opposizione potrebbe portare qualche discussione, specialmente riguardo ai figli o ai rapporti con i parenti. Anche questioni economiche o legate alla casa potrebbero causare qualche grattacapo. Sul fronte lavorativo, non ti mancano le idee, ma potresti sentirti indeciso e preoccupato per questioni finanziarie. Da mercoledì a venerdì l’atmosfera si farà più pesante, quindi è meglio evitare decisioni impulsive o rischiose. (3 stelle, settimana discreta)

Pesci – L’oroscopo di Paolo Fox della settimana 21-27 luglio ti invita a riflettere. Se sei single, potresti avere difficoltà a mantenere la calma: Venere, in aspetto dissonante, semina incertezze e qualche dubbio di troppo. Forse preferisci non gettare benzina sul fuoco, specialmente questa domenica. Se c’è una persona che ti interessa, potresti trovarti a smorzare l’entusiasmo, e le nuove storie potrebbero iniziare in modo un po’ distratto. Anche se fai parte di una coppia ben salda, le ultime settimane hanno messo alla prova la vostra pazienza. La chiave per superare ogni ostacolo è la disponibilità: cerca di stroncare sul nascere ogni polemica, evitando discussioni inutili. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è dalla tua parte, portandoti verso un orizzonte più sereno. Se hai una proposta da fare o un appuntamento importante da fissare, mercoledì e giovedì saranno i giorni più propizi. (4 stelle, settimana buona)