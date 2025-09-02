Oroscopo, la classifica dei 5 segni più fortunati del mese

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo un periodo di ferie e relax, settembre è ormai arrivato. Un mese che segna spesso nuovi inizi e l’avvio di nuovi progetti. Le previsioni astrologiche possono aiutare a scoprire ciò che accadrà nel corso delle prossime settimane. Il cielo favorisce alcuni segni, garantendo stabilità e serenità per un lungo periodo. Saturno in Pesci dona felicità, mentre dal 22 Marte in Scorpione accende la passione.

Ovviamente non tutti i segni zodiacali potranno godere dello stesso sostegno, ma solo alcuni risulteranno più fortunati. Ecco la classifica dei più fortunati del mese.

5- Bilancia

Nel corso di questo mese i nati sotto il segno della Bilancia saranno investiti da una nuova energia frizzante. Marte nel segno, infatti, dona energia e buonumore. Giove non sarà del tutto favorevole, ma non sarà un problema, poiché la Bilancia non riesce a gestire al meglio anche le questioni più spinose. Dal 18 Mercurio entrerà nel segno, regalando numerosi aspetti positivi. Le amicizie offriranno risvolti positivi, diventando una valida rete di supporto. In amore ci sarà modo di recuperare leggerezza e svago.

4- Cancro

I nati sotto questo segno potranno godere del sostegno di Giove. Saturno in Pesci, invece, darà un senso di responsabilità maggiore, che spingerà ad impegnarsi in nuovi progetti. Marte non sempre sosterrà il Cancro, provocando una certa stanchezza. Sul lavoro arriveranno conferme attese da tempo. Bene anche l’amore: ci saranno momenti di dolcezza e passione.

3- Leone

Questo segno avrà il sostegno di Venere almeno fino al 19 settembre. Tuttavia a partire dal 22, Marte entra in Scorpione generanno un po’ di irrequietezza. Giove accorrerà in aiuto della Bilancia, cercando di donare maggiore energia. Dal punto di vista professionale ci saranno occasioni di crescita. Sul fonte sentimentale la situazione apparirà positiva.

2- Toro

I nati sotto il segno del Toro avranno Mercurio dalla loro parte. Dunque, nel corso di questo mese, appariranno brillanti e ironici. Il Toro vivrà un momento di pianificazione, in cui programmerà alcuni appuntamenti importanti. Sul piano sentimentale diventerà più dolce e sensibile. Per quanto riguarda la sfera professionale ci saranno ottimi riscontri. Dal punto di vista interiore ci sarà una grande calma e stabilità interiore.

1- Scorpione

Settembre è il mese in cui i nati sotto il segno dello Scorpione avranno modo di brillare. Giove in Cancro apre le porte a situazioni positive. Dal 22 settembre, Marte entra nel segno, portando energia, coraggio e determinazione. In amore la passione regnerà sovrana, con momenti intensi. Sul piano professionale, invece, la determinazione farà la differenza.