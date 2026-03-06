Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 7 e 8 marzo: Ariete, tra tensioni e passione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 7 e 8 marzo, i nativi dell’Ariete devono gestire tensioni lavorative o legali, compensandole però con un weekend di grande fascino e passione in amore. I nati sotto il segno del Toro dovrebbero invece evitare le polemiche causate da una Luna opposta, cercando di mantenere la calma fino a lunedì, quando la situazione migliorerà. Infine, i Gemelli sono incoraggiati a riavvicinarsi ai propri affetti e a godersi il risveglio dei sentimenti, prestando però attenzione alle spese eccessive e approfittando di nuovi sblocchi sul piano professionale.

Il weekend 7-8 marzo secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo weekend ti vede alle prese con qualche grattacapo professionale: contratti o questioni legali potrebbero renderti un po’ irritabile. Ma non temere, perché se il lavoro scricchiola, il cuore accelera. In amore ti aspetta un magnetismo speciale che renderà i prossimi giorni decisamente intriganti.

Toro – La Luna in opposizione solletica il tuo spirito critico: cerca di non trasformarlo in una ricerca costante del conflitto da qui a domenica. In questo weekend faresti bene a misurare con cura ogni parola, poiché il nervosismo rischia di prendere il sopravvento. Porta pazienza, perché da lunedì il clima si farà decisamente più disteso.

Gemelli – Se senti il bisogno di accorciare le distanze con qualcuno, che sia per un legame affettivo o un’amicizia sincera, l’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che questo è il weekend perfetto per farti avanti. Cerca però di tenere d’occhio il portafogli, perché le uscite sono state decisamente troppe ultimamente. Buone notizie per chi gestisce un business o ha scadenze contrattuali: si muove finalmente qualcosa di concreto. Dopo un febbraio sottotono, i sentimenti tornano a correre.

Cancro – Questo weekend ti vede navigare in un mare di sensazioni contrastanti. Sei nel pieno di un dilemma sentimentale e non hai ancora deciso se voltare pagina o restare. In queste ore la logica deve farsi da parte: è il cuore a dettare legge. Può essere un’arma a doppio taglio, ma la tua grinta attuale ti permetterà di gestire ogni scossone con grande forza.

Oroscopo del weekend 7-8 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – Sei davanti a un bivio decisivo per la tua carriera e questo weekend è il momento perfetto per passare all’azione. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le opportunità busseranno alla tua porta, ma dovrai gestire la fatica di un’agenda fittissima. D’altronde, restare a guardare non è nel tuo DNA. Attento solo a non esaurire le energie: la serata di domenica si preannuncia un po’ fiacca.

Vergine – Le stelle ti sorridono e spalancano porte che credevi chiuse. Il tuo cuore ha ricominciato a battere al ritmo giusto, lontano dalle tensioni passate. Approfitta di questo weekend per ascoltare i consigli di chi ti vuole bene: un aiuto esterno sarà la chiave per risolvere un vecchio intoppo. È il momento di osare con nuovi investimenti e collaborazioni: l’unione fa la forza e ti porta dritto al successo. Passo dopo passo, stai tornando in vetta.

Bilancia – Ti attende un fine settimana piuttosto faticoso in cui resterai col fiato sospeso per alcune novità che tardano ad arrivare. Il consiglio è di non alimentare le tensioni, specialmente nella sfera sentimentale, dove un vecchio amore potrebbe tentare di provocarti. Se in questi giorni sarai proprio tu a sollevare qualche polverone, ammettilo: lo fai solo per mettere alla prova la solidità di chi hai accanto.

Scorpione – Preparati, perché una splendida notizia sta per bussare alla tua porta. Finalmente riceverai quei riscontri favorevoli che aspettavi dopo un lungo periodo di dubbi. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo weekend promette grandi intuizioni: merito di una Luna nel segno che renderà la tua domenica davvero magica.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 7-8 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Grazie al nuovo transito di Venere, questo weekend ti regala finalmente emozioni autentiche e profonde. Dopo un periodo di freddezza o distacco, senti rinascere il desiderio di amare. L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che sarai molto più aperto e propenso al dialogo con chi ha catturato la tua attenzione. Preparati, perché dalla prossima settimana il tuo carisma diventerà una vera e propria calamita.

Capricorno – Weekend sottotono, in cui il nervosismo rischia di farti girare a vuoto. Tra le mura domestiche la sintonia scarseggia e il peso degli impegni inizia a farsi sentire tutto insieme. È il momento di pianificare alcuni tagli netti nei tuoi progetti lavorativi per non disperdere energie. Un consiglio extra? Chiudi il portafoglio, perché le uscite recenti hanno lasciato il segno.

Acquario – È il momento di agire. Ti trovi in una fase d’oro per chiudere trattative e affari, a patto di scartare il superfluo e puntare solo al sodo. Non hai spazio per chi cerca di limitare la tua libertà: approfitta di questo weekend per allontanare le persone troppo soffocanti. Se hai in mente un nuovo progetto professionale, non aspettare lunedì; muoviti ora che il vento è a favore. Unico neo? Qualche battibecco sentimentale potrebbe movimentare il dopocena.

Pesci – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo fine settimana rappresenta il momento perfetto per tracciare la rotta dei mesi a venire. Approfitta del sabato e della domenica per fissare incontri o stringere patti: la tua vitalità è ai massimi storici e non passi certo inosservato. Novità entusiasmanti sono in arrivo anche sul fronte sentimentale, mentre la notte potrebbe regalarti visioni capaci di anticipare il futuro.