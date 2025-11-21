Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 22 e 23 novembre per tutti i segni: Gemelli, alta tensione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 22 e 23 novembre, i Gemelli dovranno affrontare un weekend ad alta tensione, agendo con cautela nelle relazioni in crisi, anche se la domenica porterà equilibrio. I nativi del Cancro vivranno sviluppi inattesi e intriganti sul lavoro e, grazie al loro fascino, potranno vedere realizzato un piccolo desiderio in amore. I Pesci, infine, dovranno essere attenti a possibili discussioni nella coppia.

Il weekend 22 e 23 novembre secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – L’amore torna prepotentemente protagonista, rendendo impossibile annoiarti in questo weekend. Un piccolo ritardo dettato dall’astro lunare non frenerà la tua grande volontà.

Toro – Da qui a metà dicembre vedrai finalmente arrivare risposte concrete. Se desideri brillare e farti notare, è il momento ideale per agire senza indugi. L’amore riacquista una marcia dinamica e il tuo recupero fisico o emotivo, pur essendo graduale, non conosce soste. Sfrutta questa energia per risolvere definitivamente questioni in sospeso, legali o finanziarie che siano.

Gemelli – Preparati a un weekend ad alta tensione. Se la tua relazione è già in crisi, attento a non fare passi falsi e agisci con la massima cautela. La serata di sabato rischia di essere un po’ sottotono. Ma non temere: terminato l’influsso ostile della Luna, la domenica sarà la tua alleata per ritrovare equilibrio e vivere nuove emozioni costruttive.

Cancro – Il weekend si apre con novità intriganti e sviluppi inattesi sul fronte lavorativo: se la tua attività è creativa, preparati a cogliere l’attimo! Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, in amore, il tuo fascino è alle stelle. Le configurazioni astrali ti sorridono e se ci metti la giusta dose d’impegno, potrai vedere realizzato un piccolo, ma significativo, desiderio.

Oroscopo del quarto weekend di novembre: da Leone a Scorpione

Leone – Il tuo weekend è sotto ottimi auspici astrali! È il momento di dare una svolta definitiva a quella situazione complessa che ti trascini da fine ottobre. Queste sono opportunità da afferrare al volo. Entro la fine del mese, è in arrivo per te una gradita comunicazione. Chi è in attesa di risposte per cause o questioni legali, vedrà chiaramente la strada spianarsi.

Vergine – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti trovi in una fase un po’ insolita. Il nervosismo ti accompagna in queste ore, quindi maneggia con cura i rapporti, in particolare quelli familiari. Non sottovalutare l’importanza della serenità: ricorda che un piccolo dettaglio potrebbe far nascere ansie o complicazioni inaspettate. Questo weekend è propizio per il recupero: ti fa bene stare in compagnia di chi ti sostiene e ti ama.

Bilancia – Recupero in vista per te in questo weekend. Eppure, le previsioni astrologiche di Paolo Fox mettono in guardia: i vecchi legami d’amore potrebbero darti ancora filo da torcere. Dovrai affrontare sfide importanti, anche a livello professionale, e vincerle. La priorità assoluta? Riconquistare la tua pace interiore.

Scorpione – Pur ottenendo grandi risultati nelle prossime settimane, devi prestare attenzione ai problemi di natura economica che ancora ti assillano. Affronta il tuo weekend con cautela. La tua insofferenza è palpabile: molte questioni richiedono una soluzione immediata. Fortunatamente, in questo fine settimana, resta immutato il tuo carisma, che ti mantiene irresistibilmente al centro dell’attenzione.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 22-23 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se sei single, un incontro magnetico è alle porte, non chiuderti a riccio! Per chi ha già un legame, l’amore spicca il volo verso orizzonti stimolanti e duraturi. Approfitta di questo periodo: è tempo di piccoli, fortunati successi e di cogliere al volo nuove, eccitanti opportunità.

Capricorno – Non farti prendere dall’ansia se le cose non procedono subito come desideri. Questo weekend potresti sentirti un po’ confuso, ma proprio da questa nebbia mentale emergeranno le intuizioni giuste per il tuo cammino. Ricorda che il 2026 si preannuncia l’anno dei tuoi progetti più importanti.

Acquario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è tempo di scrollarti di dosso ogni peso, specie le spese impreviste che ti hanno afflitto. Questo weekend segna l’inizio di una vera svolta! Risenti crescere in te la determinazione e quella voglia di fare che ti mancava. Le turbolenze in amore stanno per finire: tieni duro fino a dicembre, quando l’atmosfera nella coppia si distenderà e riaccenderà la passione.

Pesci – La tua situazione di coppia chiede attenzione. Se senti aria di burrasca, sii particolarmente cauto per evitare rotture o discussioni troppo accese. Tuttavia, Paolo Fox ti assicura che se tu e il tuo partner vi amate davvero, questo fine settimana è perfetto per tracciare un percorso comune! È il momento ideale per i nuovi inizi.