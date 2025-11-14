Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 15 e 16 novembre: sorpresa per Sagittario

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 15 e 16 novembre, i nativi del Sagittario si preparano a ricevere una sorpresa professionale importante e stimoli decisivi per un progetto ambizioso. I nati sotto il segno dell’Acquario, pur avendo un’energia alle stelle, sono invitati a fare una pausa. Infine, i Pesci sono alle prese con malintesi familiari, devono mantenere la calma e sono esortati a staccare la spina per dare ascolto ai loro veri desideri.

Il weekend 15 e 16 novembre secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Mantieni la calma: non sottoporre a troppa pressione la persona che ami. Desideri ardentemente pianificare una partenza, un viaggio. La domenica vedrà la Luna in opposizione, il che significa che sarà un periodo in cui potresti sentirti turbato e chiamato a fornire una risposta decisiva.

Toro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’atmosfera di questo weekend è carica di opportunità per chiarire aspetti domestici, familiari o finanziari che ti stanno a cuore. La buona notizia è che il morale si ristabilisce, regalandoti maggiore energia, mentre il cerchio delle tue amicizie si rivela una fonte di grande stimolo. Tieni le antenne alzate: è in arrivo una soffiata preziosa che non dovrai lasciarti sfuggire.

Gemelli – Questo weekend ti riserva opportunità e incontri che potrebbero rivelarsi cruciali. Tuttavia, è fondamentale che tu ti muova con la massima calma e riflessione. In campo sentimentale, concediti una pausa di riflessione per schiarirti le idee. Fai attenzione alle relazioni interpersonali, poiché l’atmosfera in casa è ancora un po’ incerta, con qualche piccola tensione nell’aria. La prudenza sarà la tua migliore alleata.

Cancro – In questo weekend la passione si riaccende: il desiderio torna ad essere il tuo motore in amore. Sii cauto con la gelosia e la diffidenza, è fondamentale tenerle a bada. Sei molto abile nei rapporti interpersonali: tutti i progetti a cui darai il via saranno convincenti e ben supportati anche per il futuro.

Oroscopo del terzo weekend di novembre: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, in questo weekend avverti una dose eccessiva di aggressività nelle questioni professionali. Devi focalizzarti sulla collaborazione: non tentare di sobbarcarti tutti i compiti da solo. Hai l’opportunità di mettere in campo scelte di grande peso. Inoltre, sono attesi incontri che potrebbero rivelarsi cruciali.

Vergine – Evita di sprecare il tuo tempo e le tue energie per chi non prende sul serio le tue iniziative. Questo weekend sarà favorevole per stabilire contatti utili che potrebbero aprirti nuove porte. Alcune incertezze si dissolveranno a breve, rivelandoti scenari lavorativi estremamente favorevoli.

Bilancia – Il weekend si annuncia favorevole per il tuo successo personale. Hai ottime occasioni per far sbocciare di nuovo un sentimento o per consolidarne uno esistente. Questo è un periodo cruciale in cui devi prendere decisioni importanti che riguardano la tua carriera. Sfrutta l’influenza della Luna nel tuo segno: ti regalerà intuizioni davvero speciali.

Scorpione – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti invitano a gestire la stanchezza accumulata: approfitta del weekend per ricaricare le batterie. Fai attenzione alle scintille che potrebbero accendersi nei rapporti interpersonali. Ricorda che il tuo destino è nelle tue mani più che mai, sostenuto dall’energia benefica di Giove e Venere che potenziano la tua esistenza.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 15-16 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Mantieni alta l’attenzione: una sorpresa importante per la tua attività professionale, proveniente da lontano, sta per bussare alla tua porta. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti trovi all’inizio di un progetto ambizioso, e spunti decisivi per il suo successo non tarderanno ad arrivare.

Capricorno – L’atmosfera del tuo weekend è segnata da qualche incertezza, quindi, è meglio evitare manovre azzardate. In amore, la chiave è la cooperazione: cerca di dialogare di più con il partner. La tua vita sociale è in fermento, con una serie di nuove conoscenze che ti daranno slancio. Ricorda però, di non fare le ore piccole.

Acquario – La tua energia è alle stelle, ma non farti travolgere dall’impeto: anche se ti senti inarrestabile, concediti una pausa per fare il punto della situazione. Questo weekend è favorevole ai viaggi. Grazie alla Luna in buon aspetto, il tuo spirito sarà rinvigorito. Fai però attenzione a non innescare discussioni, specialmente se ti confronti con un Leone o uno Scorpione.

Pesci – Sei ancora alle prese con malintesi familiari: ti conviene mantenere la calma e non permettere che i rapporti, sia in ambito privato che professionale, si inaspriscano. Questo weekend ti invita a staccare la spina e a dedicare spazio ai tuoi veri desideri: le sensazioni che provengono dal tuo cuore meritano la tua massima attenzione.