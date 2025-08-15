Oroscopo di Paolo Fox del weekend 16 e 17 agosto: nuovo capitolo per i Pesci

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 16 e 17 agosto, i Pesci sono invitati a guardare al futuro con ottimismo. I nati sotto il segno del Leone sono spinti ad agire su progetti e questioni domestiche, ma è richiesta cautela a causa di un po’ di pressione e nervosismo in amore. Infine, i nativi della Vergine hanno l’opportunità di dimostrare le loro capacità e ritrovare la vitalità.

Il weekend 16 e 17 agosto secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Il tuo weekend si preannuncia faticoso e ricco di impegni. Potresti notare che alcuni progetti di lavoro subiscono dei ritardi, ma non demordere. In amore, sei in una fase di verifica e devi capire chi ti supporta davvero e chi invece ti ostacola.

Toro – Se vuoi fare una richiesta importante, muoviti entro la fine di agosto. Per il tuo cuore, il weekend si preannuncia in sordina. Un po’ di stanchezza si fa sentire, hai tante cose da organizzare e arrivi a sera piuttosto spossato. Nuovi progetti di lavoro ti aspettano.

Gemelli – Il tuo weekend è generoso e fortunato. La Luna transita nel tuo segno e porta una spinta in più, specialmente se sei un cuore solitario in cerca di emozioni. Non perdere tempo a pensare a chi ti ha ferito in passato; l’universo ti sta preparando a un periodo ricco di incontri e nuove opportunità.

Cancro – Questo weekend ti riserva grandi sorprese, soprattutto se vuoi recuperare un amore perduto o se devi prendere un’importante decisione in famiglia. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox dicono che i prossimi giorni porteranno grandi soddisfazioni, specialmente per chi lavora a contatto con il pubblico.

Oroscopo del terzo weekend di agosto: da Leone a Scorpione

Leone – È il momento giusto per agire, soprattutto se hai in mente di finanziare un progetto o di fare un passo importante per la tua casa. L’oroscopo di Paolo Fox, però, suggerisce cautela: potresti sentirti sotto pressione. La Luna nervosa ti spinge a essere prudente, soprattutto nei giudizi. Nonostante un po’ di tensione in amore, continua a guardare avanti: presto arriverà un evento che stai aspettando da un po’.

Vergine – Sei una persona in gamba e questo weekend hai la possibilità di dimostrarlo. Sfrutta ogni occasione che ti si presenta e otterrai grandi risultati. Ritrova il tuo tono fisico. L’amore torna a splendere, con una nuova e travolgente vitalità. Potrai riscoprire una vecchia fiamma con più passione e forza di prima.

Bilancia – L’assenza di una persona amata si fa sentire. Le ultime settimane sono state impegnative a causa di problemi lavorativi o personali. Se stai attraversando una crisi sentimentale e desideri farti avanti, questo weekend è il momento ideale per trovare le risposte che aspettavi.

Scorpione – Il tuo weekend si apre con la Luna in opposizione. Questo ti rende incline a litigare, ma non temere: a partire da domenica potrai recuperare a livello sentimentale. Non è un periodo semplice per capire le tue priorità, mentre un piccolo sospetto potrebbe spegnere la tua passione.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 16-17 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È il momento di liberarti dalla confusione che ti tormenta da un po’. L’oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia a non lasciarti abbattere dalle tensioni esterne, perché il tuo potenziale non è mai stato così alto. Approfitta del weekend per organizzare un incontro di lavoro o per avere un confronto importante con una persona importante. Sarà una mossa vincente!

Capricorno – Si prospetta un weekend migliore per la tua vita di coppia. Ritroverai la voglia di uscire e socializzare, magari organizzando un viaggio. Se l’amore ti ha dato qualche grattacapo ultimamente, sappi che da fine agosto molte cose sono destinate a cambiare in meglio.

Acquario – Cerca di non strafare questo weekend. Se noti che l’aria si fa pesante, rimanda qualsiasi confronto a un altro momento. Le serate porteranno un calo di energie: gli ultimi mesi sono stati impegnativi per i tuoi nervi, e la pressione continua. Sii prudente, soprattutto con le finanze.

Pesci – L’oroscopo di Paolo Fox ti invita a guardare al futuro con ottimismo. Ti sentirai di nuovo protagonista e sarai favorito nelle vicende amorose. Se hai inoltrato richieste per un trasferimento o un cambiamento, potrebbero arrivare buone notizie a breve, ma preparati ad affrontare delle spese per eventi o cerimonie.