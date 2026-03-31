Oroscopo di Paolo Fox del 31 marzo: Pesci, in arrivo qualcosa che cambia tutto

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 31 marzo, i Pesci si preparano a grandi cambiamenti e novità professionali in arrivo. I Gemelli devono agire con estrema prudenza per evitare tensioni sul lavoro, mentre i nati sotto il segno del Cancro ritrovano finalmente la serenità e superano un periodo difficile.

Oroscopo di martedì 31 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – Puoi finalmente tirare un sospiro di sollievo: il peggio è passato. Seguendo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, emerge chiaramente che la fortuna premia i coraggiosi. Se hai in mente di cambiare rotta nel lavoro o di aprire il tuo cuore a una nuova persona, non esitare.

Toro – Se gestisci un’attività commerciale, tieni gli occhi aperti: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, entro la fine dell’estate potrebbe palesarsi un’occasione inedita per far crescere i tuoi affari.

Gemelli – Oggi la parola d’ordine è cautela. Gestisci i tuoi impegni con i piedi di piombo, perché un collega o un superiore molesto potrebbe farti vivere un momento di disagio.

Cancro – Il tuo cuore stia finalmente ritrovando il suo ritmo. Anche se arrivi da un periodo sottotono, le vibrazioni di ieri e di oggi indicano che il peggio è passato, lasciando spazio a una nuova serenità interiore.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 31 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – Non farti spaventare dal nervosismo, perché le previsioni astrologiche di Paolo Fox parlano chiaro: è solo l’adrenalina necessaria per chiudere una partita importante. C’è un traguardo ambizioso che ti aspetta, ma ricorda che devi dare la tua conferma definitiva entro i prossimi mesi caldi.

Vergine – Stai per prendere una posizione importante nella tua vita, ma come evidenziano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo peso decisionale ti sta togliendo un po’ di serenità. È normale sentirsi sotto pressione quando il cambiamento bussa alla porta.

Bilancia – Senti questa nuova leggerezza? Venere non ti rema più contro e questo è il momento perfetto per tornare a fare progetti in grande. La strada davanti a te è in discesa e piena di speranza.

Scorpione – Il cielo si rasserena e ti regala una giornata brillante, ideale per dimenticare i vecchi affanni. La tua attenzione si sposta ora sul cuore: è il momento di pretendere risposte sincere e capire davvero da che parte stia andando la tua relazione.

Previsioni astrologiche per la giornata di martedì 31 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Basta rimuginare sul passato! Libera il cuore dai vecchi pesi amorosi perché il destino ha in serbo altro per te. Consultando l’oroscopo di Paolo Fox, emerge un quadro dinamico per la tua professione: aspettati risposte concrete o nuove proposte lavorative in arrivo proprio nei prossimi giorni.

Capricorno – Finalmente tiri un sospiro di sollievo grazie a un clima più sereno. Preparati, perché stai vivendo una fase di profondo rinnovamento: quel desiderio di rimettere tutto in discussione non è un caso, ma parte di una grande evoluzione personale che ti vede protagonista.

Acquario – Sei reduce da un periodo sottotono, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox queste sono le tue giornate della riscossa. Hai finalmente l’occasione di rialzare la testa e rimetterti in gioco: approfittane per ricucire quegli strappi emotivi che ti hanno ferito e ritrovare la sintonia con chi ami.

Pesci – È tempo di preparare le valigie! L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che sei a un passo da un cambiamento di sede o di vita. Quella chiamata che aspetti sta per arrivare, pronta a spalancarti le porte verso obiettivi inediti.