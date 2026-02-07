Oroscopo di domani 9 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: grande successo per la Vergine

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di lunedì 9 febbraio 2026 si prospetta come un lunedì di grande fermento cosmico, dove le energie celesti richiederanno un equilibrio sottile tra l’azione e la riflessione. La Luna, con i suoi transiti dinamici, influenzerà profondamente l’umore collettivo, spingendo molti segni a cercare una nuova autenticità nei rapporti personali e professionali. In questa giornata che apre la settimana, il cielo favorirà chi saprà ascoltare il proprio istinto senza però perdere di vista la concretezza della realtà. I segni d’Acqua e di Terra sembrano godere di una protezione speciale, mentre i segni di Fuoco e d’Aria dovranno prestare maggiore attenzione alle sfumature emotive.

In questa configurazione astrale, le stelle sorridono particolarmente a chi ha seminato bene nei giorni scorsi. I tre segni più favoriti dalle stelle per questa giornata saranno la Vergine, il Cancro e il Capricorno, pronti a raccogliere i frutti di un impegno costante e di una visione chiara del futuro.

Oroscopo di domani, lunedì 9 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: successo a portata di mano per la Vergine, Sagittario in preda a un po’ di nervosismo

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 5,5. Parola chiave: emotività instabile e spirito critico, non prendete tutto sul personale per evitare scontri sgradevoli. Inizierete la settimana con un cielo che sembrerà volervi mettere alla prova. Le stelle indicano un’emotività instabile e spirito critico che emergeranno sin dalle prime ore del mattino, rendendovi meno tolleranti del solito verso le piccole mancanze altrui. Vi sentirete forse un po’ sotto pressione o insoddisfatti dei risultati ottenuti recentemente, ma il rischio è quello di riversare questo malessere su chi vi circonda. Il consiglio del cielo è chiaro: non prendete tutto sul personale per evitare scontri sgradevoli che potrebbero rovinare l’armonia sia in ufficio che tra le mura domestiche. Se qualcuno farà un’osservazione, non consideratela un attacco frontale alla vostra libertà, ma cercate di filtrare le parole con oggettività. Respirate profondamente e rimandate i chiarimenti importanti a giorni più sereni.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6. Parola chiave: verità sorprendenti nel vostro entourage, restate nella legalità senza cedere alla ribellione. Questo lunedì vi porterà a fare i conti con una realtà diversa da quella che immaginavate. Verrete a conoscenza di verità sorprendenti nel vostro entourage che potrebbero scuotere le vostre certezze o cambiare l’opinione che avevate di un collaboratore o di un amico stretto. Sentirete nascere dentro di voi un forte desiderio di rottura, ma dovrete fare attenzione a come canalizzerete questa energia. Gli astri vi suggeriscono caldamente: restate nella legalità senza cedere alla ribellione impulsiva. Non sarà il momento di forzare la mano o di aggirare le regole per ottenere giustizia immediata; agire d’impulso potrebbe mettervi in una posizione scomoda. Manterrete la calma e osserverete l’evolversi degli eventi con la solita pazienza che vi contraddistingue, poiché il tempo vi darà ragione senza bisogno di colpi di testa.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 6. Parola chiave: passioni esacerbate, evitate l’agire impulsivo e cercate di isolarvi dalla routine per riflettere. Il fuoco che arde nel vostro cuore oggi rischierà di divampare in modo incontrollato. Vivrete una giornata caratterizzata da passioni esacerbate, che si tratti di un forte trasporto amoroso o di una cocente ambizione professionale. Questa intensità, se non gestita, potrebbe portarvi a commettere errori di valutazione dettati dalla foga del momento. Per questo motivo, evitate l’agire impulsivo e cercate di isolarvi dalla routine per riflettere con lucidità sulle vostre prossime mosse. Prendetevi dei momenti di solitudine, magari staccando il telefono per un’ora, per capire cosa desiderate realmente. Non sarà la giornata ideale per prendere decisioni definitive o per lanciare sfide ai vostri superiori; meglio agire con prudenza e canalizzare tutta questa energia in un progetto creativo che richiede audacia.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 6. Parola chiave: idee chiare ma rischio ribellione, cercate il contatto con la natura per non rivoltare la verve contro voi stessi. Avrete la sensazione di vedere il mondo con una nitidezza estrema. Avrete idee chiare ma rischio ribellione, il che significa che saprete esattamente cosa non funziona nella vostra vita sociale o lavorativa, ma la vostra voglia di cambiare tutto e subito potrebbe diventare controproducente. La vostra mente correrà veloce, forse troppo per chi vi sta accanto, e l’incomprensione altrui alimenterà in voi un senso di frustrazione. Il cielo vi invita alla saggezza: cercate il contatto con la natura per non rivoltare la verve contro voi stessi. Una passeggiata nel verde o semplicemente del tempo trascorso all’aria aperta vi aiuteranno a scaricare l’elettricità in eccesso e a ritrovare il vostro centro. Eviterete di trasformare la vostra visione innovativa in un conflitto sterile con l’autorità.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: emotività in aumento, rallentate il ritmo e puntate sulla chiarezza nelle relazioni. Per voi che solitamente correte più veloci del tempo, questo lunedì richiederà una marcia ridotta. Avvertirete un’emotività in aumento che potrebbe rendervi più vulnerabili o sensibili ai commenti delle persone care. Invece di reagire con la solita irruenza, le stelle vi consigliano di fermarvi un istante: rallentate il ritmo e puntate sulla chiarezza nelle relazioni. Se c’è un malinteso che vi trasciniamo da tempo, sarà il momento di affrontarlo con onestà, spiegando i vostri sentimenti senza timore di apparire fragili. La vostra forza oggi risiederà proprio nella capacità di mostrarvi autentici. Non forzate i tempi lavorativi; preferirete la qualità degli scambi umani alla quantità delle commissioni portate a termine. Verso sera ritroverete una piacevole stabilità interiore.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: creatività e piccoli piaceri, prendetevi del tempo per riconnettervi ai vostri desideri. La settimana inizierà sotto il segno del benessere mentale e della riscoperta. Vi sentirete pervasi da una rinnovata creatività e piccoli piaceri che renderanno anche le mansioni più noiose decisamente più leggere. Sarà una giornata ottima per proporre nuove idee o per dare un tocco di originalità al vostro ambiente domestico. Il suggerimento astrale è di non trascurare il vostro io interiore: prendetevi del tempo per riconnettervi ai vostri desideri più profondi, quelli che spesso mettete da parte per seguire la frenesia della vita quotidiana. Concedetevi un lusso accessibile, una lettura stimolante o una conversazione profonda con un amico. La vostra vivacità intellettuale sarà contagiosa e attirerete persone interessanti che condivideranno i vostri stessi ideali.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: liberarvi dai fardelli del passato, sfruttate la rivalità per stimolare la vostra creatività concreta. Sentirete il bisogno impellente di fare pulizia, non solo fisica ma soprattutto emotiva. Sarà il giorno perfetto per liberarvi dai fardelli del passato, mettendo finalmente un punto a situazioni o ricordi che limitano la vostra evoluzione. Un incontro o un confronto in ambito lavorativo potrebbe accendere un pizzico di competizione; tuttavia, non dovrete temerla. Anzi, sfruttate la rivalità per stimolare la vostra creatività concreta. La sfida vi spingerà a dare il massimo e a dimostrare quanto valete, trasformando un potenziale ostacolo in un trampolino di lancio per i vostri progetti. Agirete con la consueta eleganza, ma con una determinazione nuova che lascerà tutti a bocca aperta. Il successo passerà attraverso la capacità di lasciar andare ciò che non vi serve più.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: temerarietà e voglia di evasione, cercate di essere impeccabili sul lavoro per migliorare la vostra posizione. Le stelle accenderanno in voi un desiderio di avventura insolito per la vostra natura sognante. Sarete animati da una temerarietà e voglia di evasione che vi spingeranno a guardare oltre i confini del quotidiano. Tuttavia, il cielo vi ricorda che per volare alto occorre avere basi solide, quindi cercate di essere impeccabili sul lavoro per migliorare la vostra posizione. Se dimostrerete affidabilità e precisione, i vostri superiori noteranno il vostro valore e potrebbero aprirsi porte inaspettate per incarichi più prestigiosi. La vostra intuizione sarà ai massimi livelli, permettendovi di anticipare le mosse dei concorrenti. In serata, potrete finalmente dare spazio ai vostri sogni e pianificare quel viaggio o quel cambiamento che desiderate da tempo.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 7,5. Parola chiave: energia e perspicacia, affrontate subito le questioni legali per finalizzare i vostri progetti. Vi sentirete forti di una lucidità mentale invidiabile. Grazie a un’eccezionale energia e perspicacia, riuscirete a vedere dettagli che agli altri sfuggono, rendendovi imbattibili nelle trattative. È il momento ideale per agire su quei fronti che richiedono attenzione burocratica: affrontate subito le questioni legali per finalizzare i vostri progetti. Non rimanderete ulteriormente firme di contratti o risoluzioni di pendenze amministrative; il cielo sostiene le vostre azioni legali e formali. La vostra determinazione sarà la chiave del successo, e la capacità di analizzare le situazioni con freddezza vi metterà in una posizione di vantaggio. In amore, la vostra passività si trasformerà in un magnetismo irresistibile che attirerà attenzioni lusinghiere.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: discrezione ed efficacia, usate l’umorismo per evitare i conflitti e agite con determinazione. Il vostro approccio alla giornata sarà magistrale. Unirete discrezione ed efficacia in un mix perfetto che vi permetterà di raggiungere obiettivi importanti senza fare troppo rumore. Mentre gli altri si perderanno in chiacchiere inutili, voi procederete dritti verso la meta. Qualche piccolo intoppo relazionale potrebbe presentarsi nel pomeriggio, ma voi usate l’umorismo per evitare i conflitti e agite con determinazione. Un sorriso ironico sarà la vostra arma migliore per disinnescare tensioni con colleghi o familiari. Sarete dei veri leader silenziosi, capaci di dare l’esempio attraverso i fatti. La serata vi regalerà una meritata soddisfazione personale per tutto ciò che sarete riusciti a costruire con le vostre sole forze.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 8. Parola chiave: atmosfera positiva e ottimismo, contate sul supporto di amici e familiari per consolidare i legami. Vi sembrerà di respirare un’aria nuova, carica di promesse e calore. Sarete avvolti da un’atmosfera positiva e ottimismo che vi permetterà di affrontare ogni sfida con il sorriso sulle labbra. Le stelle favoriscono gli incontri e la socialità: contate sul supporto di amici e familiari per consolidare i legami che contano davvero. Qualcuno potrebbe offrirvi un aiuto inaspettato o una parola di conforto che cambierà la vostra prospettiva su un problema recente. La vostra sensibilità sarà il vostro punto di forza, permettendovi di entrare in empatia con chiunque incontrerete. Sarete il collante che tiene unite le persone a voi care, e questo ruolo vi donerà un profondo senso di gratitudine e stabilità emotiva.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 9. Parola chiave: morale eccellente e successo a portata di mano, condividete il vostro entusiasmo con gli altri. Siete voi i protagonisti assoluti di questo lunedì 9 febbraio. Le stelle si sono allineate per regalarvi una giornata trionfale, caratterizzata da un morale eccellente e successo a portata di mano. Ogni progetto che toccherete sembrerà trasformarsi in oro, grazie alla vostra meticolosità unita a una visione d’insieme straordinaria. Non chiudetevi però nel vostro privato; le stelle vi esortano: condividete il vostro entusiasmo con gli altri. Il vostro benessere sarà contagioso e potrà ispirare chi vi sta accanto a dare il meglio di sé. È il momento giusto per osare, per chiedere un aumento o per lanciare quell’iniziativa che avete preparato nei minimi dettagli. La vostra efficienza sarà ammirata e premiata, portandovi finalmente quel riconoscimento che aspettavate da tempo. Godetevi questo momento di grazia assoluta.