Oroscopo Branko settimana dal 23 febbraio al 1° marzo e classifica: a 5 stelle al Pesci

L’oroscopo dal 23 febbraio al 1° marzo, secondo Branko, la settimana si apre come una porta socchiusa su un corridoio pieno di possibilità. Il Primo quarto del 24 agita le acque interiori di molti segni, invitando a scelte più coraggiose e a chiarimenti necessari. È un cielo che non sopporta le mezze misure: chiede autenticità, responsabilità e uno sguardo lungo sul futuro. Amore e lavoro si intrecciano in un dialogo continuo tra desiderio e concretezza. Chi saprà ascoltare il proprio intuito senza perdere il senso pratico potrà trasformare piccoli segnali in grandi opportunità. LEGGI ANCHE: L’oroscopo di Branko del mese di febbraio 2026

Oroscopo Branko, la settimana fino al 1° marzo dall’Ariete al Cancro

Ariete ⭐⭐⭐⭐La Luna nel vostro segno ha acceso un faro su un nuovo capitolo della vostra vita. Alcuni tasselli non combaciano ancora, e questo vi rende prudenti davanti a una decisione importante, ma dentro di voi la direzione è già chiara. I prossimi due anni saranno determinanti per costruire qualcosa di solido e coerente con ciò che siete diventati. In amore custodite un sentimento intenso, nato forse lontano dagli sguardi indiscreti. L’intesa è profonda, e se non vi siete ancora dichiarati è solo perché state studiando la strategia migliore per conquistare definitivamente chi vi interessa. Cresce anche un bisogno di spiritualità e di altruismo: sentite il desiderio di rendervi utili, di dare un senso più ampio alle vostre azioni. L’ambiente familiare, però, potrebbe risultare teso e richiedere pazienza.

Incontri: Ariete, per ripartire insieme. Pesci, emozione che lascia senza parole.

Toro ⭐⭐⭐⭐Secondo l’oroscopo di Branko, il cambiamento che vi ha accompagnato negli ultimi tempi sta lentamente perdendo intensità. Dopo mesi movimentati, riscoprite il piacere di un ritmo più regolare. Nonostante questo, non rallentate negli affari: state gettando le basi per una sicurezza economica che vi permetta serenità nel lungo periodo. Il 24 febbraio favorisce iniziative e trattative. I rapporti professionali sono costruttivi, il lavoro di squadra offre risultati concreti e nuove conoscenze ampliano il vostro raggio d’azione. Anche il cuore può sorprendersi con una nascita inattesa.

Incontri: Capricorno, vi intendete con uno sguardo. Sagittario, presenza protettiva.

Gemelli⭐⭐⭐⭐Alcune tensioni vi impediscono di apprezzare appieno le opportunità che si muovono attorno a voi, ma il cielo resta dinamico e promettente. Serve fiducia: ciò che desiderate è più vicino di quanto pensiate, a patto che non riduciate i vostri sogni per timore di osare. Il Primo quarto nel vostro segno vi invita a entrare in sintonia con i cambiamenti in corso. Siete pronti ad assorbire nuove idee e a trasformarle in vantaggi concreti. In amore regna una certa imprevedibilità, ma è proprio questo a rendere tutto vivace e stimolante. L’eros è acceso e creativo.

Incontri: Leone, notte dolce e intensa. Sagittario, attrazione che conquista.

Cancro ⭐⭐⭐⭐I pensieri viaggiano liberi e il cuore sogna esperienze fuori dagli schemi abituali. Avvertite una fame di novità che vi riporta a una freschezza quasi adolescenziale. Il 24 febbraio risveglia desideri audaci e vi invita a esplorare emozioni diverse. Nella carriera puntate in alto: ambizione e determinazione vi sostengono, mentre le occasioni non mancano. È il momento di credere nelle vostre capacità e tentare strade che prima vi sembravano irraggiungibili.

Incontri: Vergine, complicità che fa sorridere. Scorpione, passione intensa.

Le previsioni astrologiche di Branko 23/2 – 1/3 dal Leone allo Scorpione

Leone ⭐⭐⭐⭐Alcune inquietudini interiori vi costringono a confrontarvi con emozioni meno lineari del solito. Preferite la chiarezza assoluta, e quando i sentimenti diventano ambivalenti vi sentite disorientati. In amore la passione è forte, ma può generare discussioni se non viene gestita con equilibrio. Il 24 febbraio favorisce nuovi incontri e chiarimenti. Nel lavoro, invece, le opportunità sono concrete e meritano attenzione.

Incontri: Ariete, affinità naturale. Gemelli, sorpresa che accende l’immaginazione.

Vergine ⭐⭐⭐⭐Le influenze della settimana si bilanciano, ma il 24 febbraio potrebbe mettervi alla prova sul piano emotivo. Evitate decisioni definitive, soprattutto in ambito sentimentale: osservare e riflettere è la scelta più saggia. Attenzione ai documenti e agli accordi, perché la confusione può generare fraintendimenti. In amore, una rivalità può trasformarsi in attrazione inattesa.

Incontri: Bilancia, dolce apertura del cuore. Acquario, viaggio condiviso verso nuove emozioni.

Bilancia ⭐⭐⭐⭐Il vostro impegno professionale viene notato e apprezzato. Con diplomazia e misura riuscite a convincere anche i più scettici. Evitate polemiche inutili e mantenete eleganza nelle discussioni. In amore domina la passione: desiderate contatto, intensità, presenza. Il 24 febbraio potrebbe portare un momento decisivo per il cuore.

Incontri: Toro, piacere di stare insieme. Acquario, legame che promette continuità.

Scorpione ⭐⭐⭐⭐Qualche tensione fisica o pratica richiede prudenza e attenzione alla salute. Non sottovalutate controlli e piccoli segnali. Sul piano sentimentale, però, le emozioni sono profonde e coinvolgenti. Le incomprensioni si sciolgono grazie a una forte attrazione che riaccende il desiderio. Il 24 febbraio regala intensità e complicità. Nel lavoro è tempo di raddoppiare l’impegno: un sogno può prendere forma.

Incontri: Cancro, abbracci che rassicurano. Leone, determinazione vincente.

L’oroscopo settimanale di Branko, dal Sagittario al Pesci

Sagittario ⭐⭐⭐⭐Vivete una fase divisa tra sostegno e piccoli ostacoli. Le questioni familiari richiedono dialogo e pazienza, soprattutto attorno al 24 febbraio. Evitate di coinvolgere il partner in tensioni che si risolveranno con il tempo. Le difficoltà più serie stanno trovando soluzione, anche sul piano abitativo. Mantenete fiducia: state andando nella direzione giusta.

Incontri: Capricorno, stabilità che tranquillizza. Gemelli, attrazione vivace.

Capricorno ⭐⭐⭐⭐L’oroscopo di Branko dice che, nonostante alcune pressioni esterne, la sfera pratica procede con risultati soddisfacenti. Le spese sono mirate al vostro benessere e quindi giustificate. Opportunità professionali e informazioni utili arrivano al momento giusto: coglietele senza rimandare. Agite con decisione, soprattutto nelle trattative. In amore vi sentite sostenuti e compresi dall’ambiente che vi circonda.

Incontri: Toro, progetto duraturo. Scorpione, baci rubati.

Acquario ⭐⭐⭐⭐⭐Le incertezze sentimentali si stanno dissolvendo. Il 24 febbraio porta chiarezza e consapevolezza. Restano momenti di inquietudine, ma possono trasformarsi in profondità emotiva e maggiore intuizione. È un periodo che favorisce introspezione e crescita interiore. Scrivere pensieri e riflessioni può aiutarvi a comprendere meglio ciò che provate.

Incontri: Pesci, emozioni senza difese. Bilancia, complicità romantica.

Pesci ⭐⭐⭐⭐⭐È una fase importante per pianificare i prossimi mesi. Le idee sono fertili e possono tradursi in vantaggi concreti, purché restiate realistici e organizzati. In amore avete fascino e dolcezza, qualità che vi permettono di conquistare con naturalezza. Il 24 febbraio può creare qualche tensione familiare: scegliete il silenzio strategico e un sorriso rassicurante.

Incontri: Vergine, intesa speciale. Cancro, nostalgia che scalda il cuore.