Oroscopo Branko settimana dal 16 al 22 febbraio e classifica: Cancro a 5 stelle

L’oroscopo dal 16 al 22 febbraio, secondo Branko, in questa settimana il cielo cambia passo e lo fa con fermezza quando il Sole transita nella casa del Pesci. Un grande protagonista torna a bussare alla porta di molti segni, chiedendo maturità, scelte consapevoli e uno sguardo lungo sul futuro. Non si tratta di rivoluzioni improvvise, ma di costruzioni solide, mattone dopo mattone. La Luna nuova di martedì porta con sé incontri significativi e intuizioni preziose, mentre da mercoledì l’atmosfera si fa più emotiva e sensibile. In linea di massima si apre un periodo che invita a crescere, a lasciare andare ciò che è ormai stretto e a prepararsi a una nuova fase della propria vita. LEGGI ANCHE: L’oroscopo di Branko del mese di febbraio 2026

Oroscopo Branko, la settimana fino al 22 febbraio dall’Ariete al Cancro

Ariete ⭐⭐⭐⭐ Ricordate quando la scorsa estate avete avvertito un cambiamento profondo, quasi un richiamo interiore? Ora quel processo entra nel vivo. Da sabato 14 una forza importante si è stabilita nel vostro segno e questa volta con intenzioni durature. Per i più giovani può significare il desiderio concreto di emanciparsi, di tagliare il cordone e cercare la propria strada. Per altri si aprono capitoli decisivi: matrimonio, figli, un nuovo lavoro o perfino la pensione. Martedì la Luna nuova accende una scintilla che potrebbe trasformarsi in un incontro determinante. Sarà amore? Incontri: le emozioni con il Cancro si fanno intense e sincere, mentre con il Leone la passione può accendersi in un attimo.

Toro ⭐⭐⭐⭐Si chiude un ciclo e lo sentite chiaramente. Avete già percepito in passato questo cambiamento, ora però diventa definitivo. È il momento di fare pulizia dentro e fuori: abitudini poco sane, situazioni stagnanti, rapporti che vi appesantiscono. Avete tempo per riorganizzare la vostra vita, ma dovete iniziare con sincerità verso voi stessi. L’equilibrio fisico e mentale diventa prioritario. Da mercoledì l’atmosfera si addolcisce, soprattutto nelle amicizie e nei nuovi incontri. Incontri: con la Vergine si crea una connessione profonda, quasi esclusiva. Con i Pesci si respira romanticismo fatto di abbracci e sospiri.

Gemelli ⭐⭐⭐⭐Secondo l’oroscopo di Branko, è tempo di brindare. Una pressione che vi ha accompagnato negli ultimi anni si dissolve e, anche se all’inizio potreste non accorgervene, presto sentirete l’aria più leggera. La vostra vita, che sembrava ripetersi come una canzone sempre uguale, ora cambia ritmo. Le relazioni tornano centrali e possono nascere legami importanti, senza badare a differenze di età o di status. La Luna nuova promette novità piacevoli e mercoledì si apre una fase più dinamica. Incontri: con l’Acquario condividete progetti e sentimenti, mentre con lo Scorpione basta uno sguardo per capirsi.

Cancro ⭐⭐⭐⭐Si apre una fase che vi chiede ambizione e coraggio. Nei prossimi tempi sarete chiamati a definire meglio il vostro ruolo nel mondo. Non sarà tutto semplice, perché serviranno impegno e costanza, ma le soddisfazioni possono essere grandi. L’orizzonte si allarga, anche verso luoghi lontani o esperienze nuove. Martedì la Luna nuova porta questioni concrete da risolvere, soprattutto legate a beni condivisi o questioni familiari. Incontri: in amore, con l’Ariete potete insegnare cosa significa amare davvero, mentre con il Toro l’intesa nasce spontanea.

Le previsioni astrologiche di Branko 16-22/2: dal Leone allo Scorpione

Leone ⭐⭐⭐⭐Qualche tensione resiste, soprattutto nelle relazioni strette o nelle collaborazioni. Martedì potrebbe emergere un confronto acceso. Eppure avete un grande alleato che vi sostiene e vi incoraggia a guardare oltre i confini abituali. Il vostro mondo si espande: viaggi, studi, nuove esperienze vi attendono. Da mercoledì vi sentite più forti e meno sotto pressione. Incontri: con la Bilancia l’atmosfera diventa romantica, mentre con il Sagittario l’avventura è assicurata.

Vergine ⭐⭐⭐⭐L’oroscopo di Branko dice che avvertire una nuova leggerezza che vi attraversa. Un peso si allenta e vi permette di guardare al futuro con maggiore serenità, anche nella vita di coppia. Martedì può arrivare una notizia interessante sul lavoro, magari un colloquio o una proposta da cogliere al volo. Attenzione però a non fissarvi sui dettagli e a non lasciarvi sopraffare dal nervosismo. Incontri: con lo Scorpione la tentazione è forte e magnetica, con il Capricorno vi conquista la sua solidità.

Bilancia ⭐⭐⭐⭐Amore, lavoro e forma fisica sono in buon equilibrio, ma una nuova energia vi chiede di mettere ordine nelle relazioni più importanti. Che si tratti di matrimonio o di collaborazione professionale, è tempo di fare chiarezza e ridefinire ruoli e responsabilità. Non c’è fretta, ma serve consapevolezza. La Luna nuova rende l’amore particolarmente intenso. Incontri: l’Ariete vi provoca ma vi ama con slancio, i Gemelli vi incuriosiscono e meritano di essere conquistati con leggerezza.

Scorpione ⭐⭐⭐⭐Un cambiamento atteso diventa realtà. La vostra vita affettiva ritrova respiro e spontaneità, dopo un periodo più serio e impegnativo. Ora potete concedervi maggiore leggerezza nei sentimenti. L’attenzione si sposta sul lavoro, dove dovrete dimostrare determinazione e professionalità per raggiungere i vostri obiettivi. Martedì richiede prudenza e sangue freddo. Incontri: con la Vergine l’intesa è raffinata e profonda, con i Gemelli l’attrazione è improvvisa e travolgente.

L’oroscopo settimanale di Branko, dal Sagittario al Pesci

Sagittario ⭐⭐⭐⭐Finalmente alcune complicazioni familiari si sciolgono e vi sentite più liberi. È una notizia che aspettavate da tempo. In amore però vi viene chiesto maggiore senso di responsabilità: non basta divertirsi, ora occorre costruire. Se decidete di fare un passo importante, sarà una scelta solida. Incontri: con la Bilancia l’intesa è vivace e piena di charme, con l’Acquario vi sentite sostenuti e compresi.

Capricorno ⭐⭐⭐⭐La sfera pratica è in primo piano. Martedì può presentarsi un’occasione interessante per investimenti o trattative. Le relazioni professionali sono favorevoli e vi sentite determinati. In famiglia però vi viene richiesto più dialogo e flessibilità. Non irrigiditevi su posizioni troppo rigide. In amore dovete credere di più nelle possibilità che avete davanti. Incontri: con i Pesci imparate a esprimere le emozioni, con il Leone vi scalda un calore sincero.

Acquario ⭐⭐⭐⭐⭐Il vostro cielo si arricchisce di stabilità e vi offre strumenti concreti per organizzare meglio il lavoro e la vita quotidiana. La comunicazione migliora, i rapporti con enti e burocrazia diventano più fluidi. Martedì si chiude simbolicamente una fase legata al vostro compleanno e si apre un futuro promettente. Incontri: con il Sagittario l’allegria vi unisce, con il Cancro scoprite il piacere della condivisione autentica.

Pesci ⭐⭐⭐⭐⭐L’inizio della vostra stagione vi avvolge come una carezza luminosa, soprattutto ora che Sole transita nel tuo cielo astrale. Vi sentite più forti, più consapevoli, pronti a scegliere seguendo l’istinto ma con maggiore maturità. Un periodo impegnativo è alle spalle e ora potete muovervi con leggerezza. La Luna nuova porta un’intuizione o un sogno che indica la direzione giusta. Incontri: con il Toro si può costruire qualcosa di duraturo, mentre con il Capricorno nasce un incontro romantico e sorprendente.