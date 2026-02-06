Oroscopo Branko settimana 9-15 febbraio e classifica: Cancro a 5 stelle

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio, secondo Branko, riserva un cambio di atmosfera significativo. I pianeti veloci iniziano a spostarsi nel segno dei Pesci, portando maggiore sensibilità, intuizione e desiderio di connessioni autentiche. Mercurio inaugura un periodo di riflessione più profonda, mentre Venere, poco dopo, accende il bisogno di amore sincero e di emozioni intense. L’Ultimo quarto di lunedì crea un momento di verifica: ciò che non è solido viene messo alla prova, ma ciò che è vero si rafforza. È una fase di passaggio, utile per riorganizzare priorità, relazioni e obiettivi professionali. L’oroscopo di Branko del mese di febbraio 2026

Oroscopo Branko settimana al 15 febbraio

Ariete ⭐⭐⭐⭐

L’energia brillante e sociale delle scorse settimane lascia spazio a un clima più introspettivo. I nati nei primi giorni del segno iniziano a percepire un richiamo interiore diverso, quasi spirituale, che li spinge a interrogarsi sul senso delle scelte fatte finora. Potreste sentire il desiderio di cambiare immagine o stile, come segno esteriore di una trasformazione più profonda. In amore emergono fantasie e desideri intensi, specialmente a inizio settimana. Le relazioni che nascono ora hanno un sottofondo non solo passionale ma anche mentale e spirituale. Incontri: intesa a tutto tondo con Pesci. Dubbi con l’Acquario.

Toro ⭐⭐⭐⭐

Il cielo diventa progressivamente più sereno e vi restituisce voglia di socialità. Mercurio vi rende più comunicativi e pronti a condividere idee con amici e colleghi. Rimane però un filo di stanchezza fisica: non pretendete troppo da voi stessi. L’Ultimo quarto può creare qualche tensione domestica, ma già dal giorno successivo l’ingresso di Venere in Pesci vi regala dolcezza, comprensione e nuove speranze sentimentali. Per i single si aprono occasioni intriganti, mentre le coppie ritrovano complicità. Incontri: vi sentirete giovani grazie ad un Gemelli. Andate sul sicuro con un Capricorno.

Gemelli ⭐⭐⭐⭐

Qualche piccola nube si affaccia nel vostro cielo, soprattutto sul piano comunicativo. Con Mercurio in posizione meno favorevole potreste sentirvi più nervosi o competitivi del solito. Questo transito richiede pazienza e attenzione alle parole. In compenso l’amore si fa magnetico: Venere e Marte stimolano passione, mentre Nettuno accende sogni e suggestioni romantiche. In ambito professionale guardare oltre i confini abituali, anche verso l’estero, potrebbe rivelarsi una scelta vincente. Incontri: passione e armonia con Ariete, mentre la Bilancia conquista la vostra piena attenzione.

Cancro ⭐⭐⭐⭐⭐

La settimana si accende di passione e coraggio. L’Ultimo quarto vi stimola sul piano affettivo e vi invita a non porvi limiti. Mercurio e Venere, spostandosi in un segno amico, rafforzano intuizione e desiderio di crescita. È il momento di osare, anche fisicamente, magari pianificando uno spostamento o un cambiamento di ambiente. Le relazioni si intensificano e possono nascere nuove avventure stimolanti. Incontri: amate uno Scorpione, e divertitevi con un Sagittario.

Leone ⭐⭐⭐⭐

Il settore delle relazioni migliora gradualmente. Mercurio e Venere vi aiutano a comprendere meglio i bisogni della persona amata, anche se resta un sottofondo di inquietudine. L’Ultimo quarto può far emergere dubbi o pretese eccessive. Cercate di evitare polemiche inutili: la vostra generosità sarà la chiave per ristabilire armonia. Se desiderate una sintonia più profonda, puntate sull’ascolto e sulla condivisione sincera. Incontri: si può sognare con un Ariete, mentre con Vergine occorre essere concreti.

Vergine ⭐⭐⭐⭐

Il transito contrario di Mercurio inaugura una fase delicata nei rapporti stretti. Potrebbero nascere discussioni con il partner, con i figli o nell’ambiente professionale. Anche l’arrivo di Venere nello stesso settore accentua la sensibilità. Tuttavia la vostra lucidità e il senso pratico vi permettono di gestire ogni situazione con equilibrio. Sul lavoro siete sostenuti da energie solide che vi aiutano a restare produttivi. Un momento favorevole per l’amore si profila a metà settimana: sfruttatelo con intelligenza. Incontri: la calma di un Toro vi appaga. Il Cancro è la vostra fortuna.

Bilancia ⭐⭐⭐⭐⭐

Il cielo resta complessivamente positivo, ma richiede impegno concreto. Non potete attendere che le opportunità arrivino senza sforzo. In amore è necessario coltivare la relazione con attenzioni quotidiane. Mercurio e Venere si spostano nel settore professionale, annunciando un periodo significativo per carriera e organizzazione. Anche le questioni economiche ricevono stimoli interessanti: valutate con attenzione eventuali investimenti. Incontri: passione irrefrenabile con Acquario, bene anche Leone.

Scorpione ⭐⭐⭐⭐

L’Ultimo quarto nel vostro segno vi dona energia e determinazione. Con i pianeti che si dirigono verso il settore dell’amore e della creatività, si apre una fase fertile e coinvolgente. Mercurio favorisce i progetti e le trattative, mentre Venere rende il cuore protagonista. È il momento ideale per avanzare proposte e dare forma a idee che avete coltivato a lungo. Solo la salute richiede prudenza: evitate eccessi. Incontri: Venere dona felicità ad una relazione con Pesci. Il Cancro vi capisce bene.

Sagittario ⭐⭐⭐⭐

Qualche rallentamento o ripensamento può emergere, specie in ambito familiare o domestico. Mercurio in Pesci vi invita a rivedere piani e organizzazione della casa. Anche Venere accentua la sensibilità nei rapporti con chi vive accanto a voi. Nonostante ciò il cielo conserva vitalità e spirito d’iniziativa, soprattutto nelle relazioni sentimentali, dove fantasia e romanticismo non mancano. Incontri: tanta passione con Leone, mentre con il Capricorno occorre essere sinceri.

Capricorno ⭐⭐⭐⭐⭐

Il quadro generale continua a migliorare. I rapporti con gli altri diventano più fluidi e la comunicazione si rafforza. Mercurio sostiene progetti professionali, studio e spostamenti, mentre Venere aggiunge una nota affettuosa e può segnalare l’interesse sincero di qualcuno incontrato di recente. Le entrate sono promettenti, ma è bene controllare le spese impreviste. Incontri: amore segreto con Toro. Molta vitalità con Sagittario.

Acquario ⭐⭐⭐⭐⭐

Mercurio lascia il vostro segno ma si colloca in un settore favorevole alla gestione pratica e finanziaria. Alcuni progetti iniziano finalmente a prendere forma concreta. Concentratevi su ciò che offre maggiori garanzie di successo. Con l’arrivo di Venere sono possibili entrate extra o miglioramenti economici. In amore è richiesto un vostro passo deciso: non attendete che sia sempre l’altro a muoversi. Incontri: tanta attrazione con un Bilancia, vinci con un Gemelli.

Pesci ⭐⭐⭐⭐⭐

Vi avvicinate al periodo del compleanno con un cielo che si anima. Mercurio entra nel vostro segno e vi rende più brillanti, strategici e intraprendenti. Le notizie che arrivano ora possono aprire nuove prospettive. Dopo un intenso Ultimo quarto, l’ingresso di Venere accresce fascino e desiderio di innamorarsi. È una settimana che vi risveglia dal torpore e vi restituisce fiducia nelle vostre capacità di conquistare ciò che desiderate. Incontri: passione notturna con uno Scorpione. Strana accoppiata con Vergine.