Oroscopo 12 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Bilancia perfetta e scintillante

L’oroscopo di giovedì 12 febbraio 2026 si delinea sotto un cielo di metà inverno estremamente dinamico, dove le correnti astrali spingono verso un rinnovamento profondo delle comunicazioni e dei rapporti interpersonali. In questa giornata, la Luna tesse trame interessanti con i pianeti veloci, creando un’atmosfera carica di potenziale per chi saprà ascoltare il proprio istinto senza tralasciare la razionalità. Le stelle oggi suggeriscono che la felicità non sarà un traguardo lontano, ma una scelta consapevole da compiere nel quotidiano, filtrando le tensioni superflue per fare spazio a nuovi progetti.

In questo scenario astrologico così vibrante, tre segni brilleranno più degli altri, baciati da una fortuna che mescola armonia interiore e successo esteriore: la Bilancia, il Leone e i Gemelli saranno i veri protagonisti della giornata, favoriti da transiti che esaltano il carisma e la lucidità mentale.

Preparatevi a scoprire come le stelle guideranno i vostri passi e quali sorprese il destino ha riservato per questa giornata di metà settimana.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 5

Parola chiave: rabbia esplosiva e poco autocontrollo, cercate di non ferire chi amate. Sperimenterete una giornata decisamente in salita, dove i nervi sembreranno scoperti sin dal primo mattino. Le quadrature planetarie colpiranno il vostro settore emotivo, scatenando una rabbia esplosiva e poco autocontrollo che faticherete a gestire nelle situazioni quotidiane. Vi sentirete probabilmente incompresi o messi all’angolo, ma reagirete con una spigolosità che non vi appartiene. Le stelle vi ammoniscono: cercate di non ferire chi amate. Le parole dette d’impulso lasceranno ferite difficili da rimarginare, quindi farete bene a contare fino a cento prima di esplodere per una banale dimenticanza del partner o un ritardo lavorativo. Troverete sollievo solo nel silenzio della sera, a patto di aver evitato scontri frontali durante il pomeriggio.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 5,5

Parola chiave: poco entusiasmo e troppo giudizio, non imponete i vostri criteri di eccellenza agli altri. Vi sentirete come se il mondo intorno a voi procedesse a un ritmo sbagliato, troppo caotico o approssimativo per i vostri gusti. Avvertirete poco entusiasmo e troppo giudizio verso tutto ciò che vi circonda, diventando critici non solo con voi stessi, ma soprattutto con i colleghi e i familiari. Il rischio della giornata sarà quello di risultare pedanti: non imponete i vostri criteri di eccellenza agli altri. Non tutti possiedono la vostra precisione chirurgica e pretendere la perfezione assoluta oggi genererà solo isolamento. Cercherete di rimediare alla vostra insoddisfazione rifugiandovi nel lavoro, ma farete meglio a concedervi una distrazione leggera per smussare gli angoli del vostro umore.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6

Parola chiave: contate su voi stessi e osate esprimere il cuore per sentirvi più leggeri. Sarà una giornata di transizione, in cui vi sentirete in bilico tra il desiderio di sicurezze materiali e un’insolita spinta emotiva che vi chiederà di uscire allo scoperto. Invece di cercare conferme esterne che tarderanno ad arrivare, contate su voi stessi e sulla vostra proverbiale solidità. Il cielo vi spronerà a un piccolo atto di coraggio: osate esprimere il cuore per sentirvi più leggeri. Se c’è un non detto che vi appesantisce lo stomaco, questo sarà il momento di verbalizzarlo senza paura del rifiuto. Non otterrete tutto subito, ma la sensazione di aver tolto una maschera vi restituirà il sorriso prima di andare a dormire.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 7

Parola chiave: giornata movimentata ma fortunata in amore, organizzate bene le energie per gestire il caos. Vivrete una giornata movimentata ma fortunata in amore, dove gli imprevisti logistici saranno ampiamente compensati da batticuori inaspettati. Il lavoro vi richiederà una presenza costante e quasi estenuante, per questo motivo dovrete essere bravi e organizzate bene le energie per gestire il caos senza arrivare a sera completamente svuotati. La vostra sensualità sarà ai massimi livelli, rendendovi magnetici agli occhi di chi vi osserva da lontano. Sfrutterete questo fascino per risolvere una questione diplomatica in famiglia o per riaccendere una scintilla che sembrava sopita sotto la cenere della routine.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 7

Parola chiave: determinati e calmi sul lavoro, ma attenti alla stanchezza: avete bisogno di staccare la spina. Vi confermerete i pilastri del vostro ambiente, mostrandovi determinati e calmi sul lavoro anche di fronte a scadenze pressanti. La vostra capacità di analisi sarà la vostra arma vincente, permettendovi di risolvere problemi che altri troverebbero insormontabili. Tuttavia, sarete attenti alla stanchezza: avete bisogno di staccare la spina. Il vostro corpo inizierà a inviare segnali di affaticamento che non potrete ignorare. Dedicherete la serata al riposo assoluto, spegnendo il cellulare e ignorando le mail, riscoprendo quanto sia rigenerante non avere responsabilità per qualche ora.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7,5

Parola chiave: carichi di idee ed entusiasmo, gestite i pesi familiari senza farvi sopraffare. Sarete letteralmente carichi di idee ed entusiasmo, pronti a lanciare nuovi progetti o a dare una svolta a una situazione stagnante. La vostra energia sarà contagiosa, ma dovrete fare i conti con alcune questioni domestiche che richiederanno pazienza. Il consiglio degli astri è di agire con diplomazia: gestite i pesi familiari senza farvi sopraffare. Non lasciate che le lamentele di un parente o una piccola incombenza burocratica smorzino la vostra voglia di fare. Userete la vostra grinta per chiudere un accordo vantaggioso, dimostrando a tutti che quando volete qualcosa, non esiste ostacolo che possa fermarvi.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 7,5

Parola chiave: energia da vendere e voglia di divertirsi, ma ascoltate i consigli di chi è più anziano. Avrete energia da vendere e voglia di divertirsi, trascinando gli altri in avventure improvvisate o discussioni intellettuali stimolanti. Il vostro spirito libero sarà in primo piano, portandovi a rifiutare ogni forma di costrizione. Tuttavia, per evitare scivoloni evitabili, ascoltate i consigli di chi è più anziano o ha più esperienza di voi in un determinato settore. La saggezza altrui non sarà un limite alla vostra libertà, ma un paracadute prezioso. Brillerete nelle pubbliche relazioni e potrete ricevere un invito inaspettato che solleticherà la vostra curiosità.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8

Parola chiave: socievoli e filosofi, i vostri buoni consigli manterranno l’armonia intorno a voi. Vi muoverete con una leggerezza invidiabile, mostrandovi socievoli e filosofi in ogni contesto. Sarete il collante perfetto per il vostro gruppo di amici o per il team di lavoro, poiché saprete smorzare le tensioni con una battuta intelligente o una riflessione profonda. I vostri buoni consigli manterranno l’armonia intorno a voi, rendendovi il punto di riferimento per chi sta attraversando un momento di confusione. Ascolterete molto e parlerete il giusto, ottenendo il rispetto e l’ammirazione di persone che finora vi avevano considerato solo superficiali.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8

Parola chiave: ottimismo ritrovato e grande forza, avanzate fidandovi ciecamente della vostra buona stella. Sentirete un’ondata di calore nel petto che vi indicherà la strada giusta. Vivrete un ottimismo ritrovato e grande forza, lasciandovi alle spalle i dubbi che avevano rallentato la vostra corsa nelle settimane precedenti. Il cielo vi invita a osare: avanzate fidandovi ciecamente della vostra buona stella. Che si tratti di un investimento finanziario o di una dichiarazione d’amore, il vento soffierà a vostro favore, gonfiando le vele della vostra audacia. Vi sentirete in grado di scalare montagne e questa sicurezza interiore attirerà opportunità che sembravano destinate ad altri.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8

Parola chiave: lucidi e ottimisti, la vostra ritrovata forma fisica vi rende reattivi e sicuri di voi. Dopo un periodo di nebbia mentale, apparirete finalmente lucidi e ottimisti, capaci di distinguere i sogni realizzabili dalle semplici utopie. La stanchezza cronica lascerà il posto a una vitalità sorprendente: la vostra ritrovata forma fisica vi rende reattivi e sicuri di voi. Sarete pronti a prendere decisioni importanti riguardo alla vostra salute o alla gestione della vostra routine quotidiana, agendo con una determinazione che stupirà chi vi circonda. Coglierete al volo un’occasione professionale che richiede prontezza di riflessi, dimostrando che la vostra sensibilità è una forza e non una debolezza.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8,5

Parola chiave: comunicazione fluida e grande curiosità, siete pronti ad aprirvi a nuovi orizzonti. Sarete i sovrani della scena sociale grazie a una comunicazione fluida e grande curiosità che vi permetterà di stringere alleanze strategiche. La vostra mente sarà un vulcano in eruzione e non vi accontenterete delle solite risposte; per questo motivo, siete pronti ad aprirvi a nuovi orizzonti, magari iniziando un corso di formazione o pianificando un viaggio in terre lontane. Ogni parola che pronuncerete avrà un peso specifico notevole, capace di convincere anche i più scettici. Riceverete conferme importanti sulla validità di una vostra idea, e questo vi darà la spinta definitiva per ruggire ancora più forte.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 9

Parola chiave: scintillanti di energia e pace interiore, è il momento perfetto per superare i vostri limiti. Sarete i primi della classe in questo giovedì radioso. Vi sentirete scintillanti di energia e pace interiore, uno stato di grazia che vi permetterà di gestire ogni impegno con un’eleganza naturale e senza sforzo. Le stelle vi dicono che è il momento perfetto per superare i vostri limiti: non abbiate paura di puntare in alto, perché il supporto planetario è totale. Il vostro equilibrio diventerà magnetico, attirando persone positive e situazioni fortunate sia nel privato che nel sociale. Celebrerete un traguardo personale con il sorriso di chi sa di aver seminato bene e di essere finalmente pronto a raccogliere i frutti migliori.