Oroscopo 11 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Acquario travolgente

L’oroscopo di mercoledì 11 febbraio 2026 si apre sotto un cielo vibrante, caratterizzato da transiti che spingono verso il rinnovamento personale e la ricerca di un equilibrio più profondo tra ambizione e benessere interiore. In questa giornata di metà settimana, le stelle sembrano voler premiare chi ha il coraggio di guardare al futuro con occhi nuovi, lasciando andare i pesi inutili del passato per abbracciare una prospettiva più luminosa e consapevole. L’energia cosmica odierna favorisce la chiarezza mentale e la capacità di tessere relazioni basate sulla stima reciproca, invitandoci a non temere il cambiamento ma, al contrario, a cavalcarlo con fiducia.

In questa giornata così dinamica, l’universo distribuirà i suoi favori con generosità, ma saranno soprattutto tre i segni che brilleranno più degli altri: l’Acquario, l’Ariete e la Bilancia si preparano a vivere momenti di grande gratificazione, grazie a una configurazione astrale che esalterà il loro carisma e la loro capacità di iniziativa. Per tutti gli altri, il cielo richiederà un pizzico di pazienza in più o una maggiore attenzione ai dettagli, ma non mancheranno le occasioni per trasformare una piccola sfida in un successo personale.

Oroscopo di domani, mercoledì 11 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo di energia per l’Ariete e l’Acquario, qualche ombra del passato per lo Scorpione

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 5,5. Parola chiave: dubbi e nervosismo legati al passato, evitate di essere troppo autoritari. Sentirete addosso il peso di qualche nuvola passeggera in questo mercoledì che richiederà molta prudenza emotiva. Le stelle indicano che potreste essere preda di dubbi e nervosismo legati al passato, con vecchie questioni mai risolte che torneranno a bussare alla vostra porta proprio quando pensavate di averle archiviate. Questo stato d’animo vi renderà particolarmente guardinghi e, purtroppo, poco tolleranti verso chi vi circonda. Il consiglio del cielo è chiaro: evitate di essere troppo autoritari sia nel lavoro che in famiglia. Cercare di imporre la vostra visione delle cose con il pugno di ferro servirà solo a creare barriere e a isolarvi. Invece di proiettare le vostre insicurezze sugli altri, cercherete di fare un lavoro di introspezione per capire l’origine di questo malessere. Se vi sentirete messi all’angolo, non reagirete con aggressività, ma vi concederete il lusso del silenzio per riflettere.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 6. Parola chiave: tempo di decisioni radicali e razionalizzazione dei progetti per non esaurirsi. Vi troverete davanti a un bivio necessario, cari amici dei Pesci. In questa giornata avvertirete l’esigenza di fermarvi per fare il punto della situazione, poiché è arrivato il tempo di decisioni radicali. Non potrete più continuare a dire di sì a tutto e a tutti: le stelle vi chiederanno una seria razionalizzazione dei progetti per non esaurirsi a metà dell’opera. Troppi impegni e troppe fantasie non strutturate potrebbero prosciugare le vostre preziose energie vitali. Farete bene a tagliare i rami secchi e a concentrarvi solo su ciò che ha una reale possibilità di successo nel mondo concreto. Nel tardo pomeriggio, potreste avvertire un po’ di stanchezza mentale; non forzerete la mano e vi regalerete un momento di relax lontano dai dispositivi elettronici. La chiarezza arriverà solo se saprete fare spazio nella vostra mente, eliminando il superfluo.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: recuperate le energie e riflettete bene prima di agire, cercate la serenità. La giornata si presenterà come un terreno neutro, dove la vostra gestione delle risorse farà la differenza. Sentirete che il ritmo degli ultimi giorni è stato troppo incalzante, quindi la vostra priorità sarà una sola: recuperate le energie. Non sarà il momento di lanciarvi in nuove sfide o di prendere decisioni affrettate sotto l’impulso della stanchezza. Le stelle vi suggeriscono di rallentare: riflettete bene prima di agire, specialmente se si tratterà di questioni finanziarie o domestiche che richiedono un approccio razionale. In amore, cercate la serenità piuttosto che lo scontro; un confronto pacifico con il partner vi aiuterà a appianare eventuali incomprensioni nate nei giorni scorsi. Non lascerete che le scadenze vi mettano ansia, ma organizzerete la vostra agenda con quel pragmatismo che vi contraddistingue, dando priorità al vostro benessere psicofisico.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: imparate dagli errori del passato e gestite l’impazienza con gentilezza. Il cielo di questo mercoledì vi metterà di fronte a situazioni che vi sembreranno già viste. Sarà un’occasione d’oro per dimostrare a voi stessi che siete cresciuti: imparate dagli errori del passato per non cadere nelle solite dinamiche lavorative che vi causano stress. Vi sentirete scalpitare perché vorreste vedere risultati immediati, ma dovrete essere bravi a gestire l’impazienza con gentilezza. Sarete tentati di spronare collaboratori o familiari in modo brusco, ma otterrete molto di più con un sorriso e una parola di incoraggiamento che con la critica costante. La serata vi regalerà una maggiore stabilità emotiva; approfitterete del calore domestico per pianificare le prossime mosse con calma. Ricorderete che la saggezza non sta nella velocità, ma nella costanza con cui costruirete il vostro futuro, mattoncino dopo mattoncino.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: spirito di squadra e capacità di delega per non sentirvi sopraffatti. Per voi si prospetta una giornata intensa ma estremamente produttiva, a patto che sappiate giocare in collettivo. Le stelle favoriranno lo spirito di squadra, portandovi a capire che non siete supereroi e che non dovete fare tutto da soli. Metterete in campo la vostra innata capacità di delega per non sentirvi sopraffatti dal carico di lavoro o dalle commissioni quotidiane. Affidandovi alle persone giuste, scoprirete che i risultati non solo arriveranno prima, ma saranno anche migliori. In ambito sociale, la vostra ironia sarà un’arma vincente per sciogliere le tensioni in ufficio o nel gruppo di amici. Eviterete di disperdere le vostre attenzioni in mille rivoli e vi focalizzerete su un unico obiettivo condiviso. Questo approccio collaborativo vi farà sentire parte di qualcosa di più grande, regalandovi una piacevole sensazione di leggerezza entro la fine della serata.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 7,5. Parola chiave: carisma e buon umore contagioso, ma evitate la testardaggine eccessiva. Splenderete di luce propria in questo mercoledì 11 febbraio. Il vostro carisma e buon umore contagioso vi renderanno i protagonisti assoluti di ogni ambiente che frequenterete. Avrete la capacità di trascinare gli altri nei vostri progetti e di illuminare anche la riunione più noiosa con una battuta azzeccata. Tuttavia, gli astri vi mettono in guardia da un piccolo difetto di fabbrica: evitate la testardaggine eccessiva quando qualcuno proverà a darvi un consiglio costruttivo. Non interpretate ogni suggerimento come un attacco al vostro orgoglio, ma come un’opportunità di miglioramento. In amore, sarete generosi e passionali, pronti a organizzare una sorpresa che lascerà il segno. Se saprete ascoltare oltre che parlare, conquisterete il cuore di chi vi sta accanto con una profondità che pochi vi riconoscono a prima vista.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 8. Parola chiave: gentilezza fortunata e bisogno di evasione attraverso la socialità. Una bellissima onda di positività vi travolgerà, portandovi a vivere una giornata all’insegna della dolcezza. Sperimenterete quella che gli astri definiscono una gentilezza fortunata: ogni vostro gesto garbato vi tornerà indietro sotto forma di opportunità o piccoli colpi di fortuna inaspettati. Sentirete un forte bisogno di evasione attraverso la socialità, quindi non chiudetevi nel vostro guscio ma accettate inviti e proposte. Un caffè con un vecchio amico o un incontro fortuito per strada potrebbero aprirvi porte che credevate sigillate. La vostra sensibilità sarà il vostro punto di forza, permettendovi di entrare in empatia profonda con chi soffre o ha bisogno di un consiglio. Sarete circondati da un’aura di protezione che vi farà sentire al sicuro, pronti a godervi le piccole gioie della vita con una gratitudine rinnovata.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 8. Parola chiave: dinamismo e apertura ai cambiamenti, circondatevi solo di ciò che vi arricchisce. Vi sentirete insolitamente pronti a scardinare la routine, care Vergine. Il cielo favorisce un grande dinamismo e apertura ai cambiamenti, spingendovi a guardare oltre i vostri soliti schemi mentali. Sarete veloci nell’eseguire i compiti e ancora più rapidi nel comprendere dove sia necessario intervenire per migliorare la vostra qualità della vita. Il consiglio degli astri è di essere selettivi: circondatevi solo di ciò che vi arricchisce, sia in termini di oggetti che di persone. Farete una sorta di pulizia primaverile anticipata nella vostra cerchia sociale, allontanando chi porta negatività e accogliendo stimoli nuovi. La vostra efficacia sarà ai massimi livelli, ma non sarà una fredda efficienza; ci metterete passione e una visione d’insieme che vi permetterà di fare grandi passi avanti in ambito professionale.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: ottimismo ritrovato e serenità nei rapporti affettivi. Il sole torna a splendere nel vostro cuore in questo mercoledì che promette grandi soddisfazioni personali. Respirerete un’aria di ottimismo ritrovato, lasciandovi alle spalle le piccole malinconie dei giorni scorsi. Questa nuova carica vitale si rifletterà immediatamente nella vostra sfera privata, dove godrete di una meravigliosa serenità nei rapporti affettivi. Sarà il momento ideale per chiarire malintesi o semplicemente per dichiarare il vostro affetto a chi amate con slancio e sincerità. Vi sentirete liberi di esprimere la vostra vera natura senza timore del giudizio altrui. Le opportunità di viaggio o di piccoli spostamenti saranno favorite: anche una gita fuori porta o la pianificazione di una vacanza vi daranno l’entusiasmo necessario per affrontare il resto della settimana con il sorriso. La vostra fiducia nel futuro sarà la vostra bussola infallibile.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8,5. Parola chiave: idee precise e comunicazione sincera per guadagnare fiducia e sicurezza. Vi muoverete con una grazia e una determinazione che non passeranno inosservate. In questa giornata avrete idee precise e comunicazione sincera, un mix micidiale che vi permetterà di ottenere ciò che desiderate senza dover ricorrere a compromessi eccessivi. Sarà il momento perfetto per esporre un progetto o per parlare a cuore aperto con una persona importante: la vostra onestà sarà premiata e vi aiuterà a guadagnare fiducia e sicurezza in voi stessi. Non avrete paura di dire dei “no” se questi servono a proteggere il vostro equilibrio interiore. Le relazioni professionali trarranno grande beneficio dal vostro modo di porvi, così equilibrato eppure così fermo. Sarete dei mediatori eccellenti, capaci di risolvere conflitti altrui con una parola saggia, ma questa volta metterete al primo posto le vostre esigenze personali, trovando finalmente il giusto baricentro.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 9. Parola chiave: vitalità travolgente e voglia di novità, siete pronti a spostare montagne. Sarete una vera forza della natura in questo mercoledì 11 febbraio. Le stelle vi regaleranno una vitalità travolgente e voglia di novità che vi renderanno praticamente inarrestabili. Non ci saranno ostacoli troppo grandi per voi: con questa energia, siete pronti a spostare montagne e a raggiungere obiettivi che fino a ieri sembravano lontani. La vostra capacità di leadership sarà naturale e non forzata; gli altri vi seguiranno perché ispirati dal vostro coraggio e dalla vostra visione. Sarà una giornata eccellente per iniziare nuovi percorsi, che si tratti di un corso di studi, di un progetto lavorativo o di un’attività sportiva. Non avrete tempo per le esitazioni: agirete con una rapidità che lascerà tutti a bocca aperta. Il successo è a portata di mano, dovrete solo allungarla e afferrarlo con la vostra solita grinta.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 9. Parola chiave: calma disarmante e grande benevolenza verso il prossimo. Siete i re incontrastati di questo cielo, cari Acquario. Vivrete la giornata con una calma disarmante, quella tipica di chi sa di essere esattamente dove dovrebbe essere. Nulla riuscirà a scalfire il vostro equilibrio interiore, nemmeno l’imprevisto più fastidioso. Questa pace si tradurrà in una grande benevolenza verso il prossimo: sarete pronti ad aiutare chiunque incroci il vostro cammino, offrendo supporto morale o pratico con una generosità d’animo rara. Le vostre intuizioni saranno fulminanti e vi permetteranno di risolvere problemi complessi in pochi istanti. È una giornata di grazia assoluta, dove vi sentirete in totale sintonia con l’universo. Approfitterete di questo stato di grazia per coltivare i vostri sogni più utopici, sapendo che oggi la realtà è pronta a piegarsi alla vostra visione innovativa e altruista.