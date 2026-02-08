Oroscopo 10 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: i Gemelli dominano le stelle

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di domani, martedì 10 febbraio 2026, si prospetta come una giornata di transizione e grande intensità mentale. Le configurazioni astrali suggeriscono una fase in cui l’azione concreta si sposa con una profonda ricerca di equilibrio interiore. Le stelle di questo martedì premieranno chi saprà dosare l’energia senza disperderla in inutili sterilità, offrendo spunti di riflessione importanti per il proseguo del mese.

In questo scenario cosmico, alcuni segni brilleranno più di altri per la loro capacità di adattamento e per il vigore fisico. I 3 segni più favoriti dalle stelle in questa giornata sono i Gemelli, la Bilancia e l’Acquario. Saranno proprio i segni d’Aria a dominare la scena, grazie a una combinazione di intuito e lucidità mentale che permetterà loro di superare ogni ostacolo con estrema facilità.

Scoprirete come le influenze planetarie influenzeranno la vostra produttività e il vostro benessere psicofisico.

L’oroscopo di Jonathan e la classifica dei 12 segni zodiacali per martedì 10 febbraio: Gemelli al top, i Pesci dovranno navigare in acque leggermente più agitate

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 6. Parola chiave: suscettibili e tesi, evitate le polemiche e concentratevi sulla qualità degli affetti. Sentirete addosso il peso di alcune responsabilità che non avevate preventivato. In questo martedì 10 febbraio, vi ritroverete suscettibili e tesi, pronti a scattare per una parola fuori posto o per un gesto non compreso. Le stelle vi consigliano di fare un passo indietro: evitate le polemiche sterili, specialmente in ambito lavorativo, dove il clima potrebbe farsi pesante. Invece di disperdere energie nel difendervi da attacchi immaginari, concentratevi sulla qualità degli affetti. Sarà proprio tra le mura domestiche che troverete il porto sicuro in cui riposare la mente. Non permettete ai malumori passeggeri di minare la stabilità dei vostri legami più importanti.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6,5. Parola chiave: dinamici ma giudicanti, evitate di fare i moralisti con chi vi circonda. Il vostro martedì sarà caratterizzato da una grande forza di volontà, ma anche da un’eccessiva severità verso il prossimo. Vi mostrerete dinamici ma giudicanti, rischiando di apparire troppo rigidi agli occhi di colleghi e amici. Il cielo vi sprona all’azione, ma vi ammonisce: evitate di fare i moralisti con chi vi circonda. Ognuno ha i propri tempi e i propri modi di affrontare la realtà; puntare il dito non vi aiuterà a ottenere la collaborazione di cui avete bisogno. Canalizzate questa energia nella risoluzione dei vostri compiti personali, cercando di essere più tolleranti verso le debolezze altrui. La serata richiederà un approccio più morbido.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6,5. Parola chiave: iperattivi ma nervosi, cercate di rallentare per non cedere alla fatica. La giornata di domani vi vedrà correre da una parte all’altra, carichi di impegni e di liste di cose da fare. Sarete iperattivi ma nervosi, una condizione pericolosa che potrebbe portarvi a commettere errori di distrazione. Le stelle vi lanciano un avvertimento chiaro: cercate di rallentare per non cedere alla fatica. Non è il momento di dimostrare di essere invincibili; la vostra resistenza ha un limite e superarlo potrebbe costarvi caro in termini di umore. Prendetevi dei momenti di pausa consapevole durante il pomeriggio. Il benessere fisico sarà la priorità: ascoltate i segnali del vostro corpo prima che diventi impossibile ignorarli.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: altruisti e riflessivi, mettete in discussione gli standard senza però dimenticarvi di voi stessi. Vi muoverete in questo martedì con una consapevolezza rinnovata, mostrandovi altruisti e riflessivi. Sentirete il bisogno di aiutare gli altri, ma al contempo avvertirete l’esigenza di analizzare la vostra vita sotto una nuova luce. Le stelle vi suggeriscono di osare: mettete in discussione gli standard che vi siete autoimposti finora, ma fatelo senza però dimenticarvi di voi stessi. Spesso tendete a sacrificarvi per la perfezione o per il bene comune, trascurando i vostri desideri più autentici. Domani sarà il giorno ideale per trovare un compromesso tra il dovere e il piacere personale, ritrovando un centro di gravità permanente.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 7. Parola chiave: autentici e generosi, moderate la ginnastica mentale per non esaurire le energie. Il vostro spirito libero brillerà di una luce calda, rendendovi particolarmente autentici e generosi nei confronti delle persone care. Avrete voglia di condividere i vostri sogni e di supportare chi ne ha bisogno. Tuttavia, la mente correrà troppo veloce, portandovi a analizzare eccessivamente ogni situazione. Il consiglio degli astri è prezioso: moderate la ginnastica mentale per non esaurire le energie. Troppi pensieri e troppi progetti futuristici potrebbero togliervi il piacere di vivere il presente. Godetevi la giornata con spontaneità, lasciando che le cose accadano senza cercare di controllarne ogni minimo risvolto psicologico.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: concreti e dinamici, pronti a risolvere le pendenze con grande energia. Domani sarete un vero motore di efficienza. Vi sentirete incredibilmente concreti e dinamici, capaci di affrontare quegli impegni che rimandavate da tempo. Le stelle favoriscono le questioni pratiche e burocratiche: sarete pronti a risolvere le pendenze con grande energia, chiudendo capitoli aperti che appesantivano le vostre giornate. Non ci sarà spazio per i dubbi o per le esitazioni; andrete dritti al punto con una determinazione che susciterà l’ammirazione di chi vi sta accanto. È il momento ideale per rimettere ordine nelle finanze o nella gestione della casa. La serata vi regalerà la soddisfazione di aver fatto molto e bene.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: ottimisti e moderati, evitate le discussioni sterili e puntate dritto all’obiettivo. Un insolito vento di positività soffierà sulle vostre vele. Vi riscoprirete ottimisti e moderati, una combinazione vincente che vi permetterà di gestire anche le situazioni più spinose con estrema diplomazia. Il cielo vi invita alla concretezza: evitate le discussioni sterili che non portano a nulla se non a una perdita di tempo prezioso. Invece, puntate dritto all’obiettivo professionale o personale che vi siete prefissati. La vostra capacità di sintesi sarà ai massimi livelli, rendendovi leader silenziosi ma efficaci. Non lasciatevi distrarre da chi cerca di trascinarvi in polemiche di poco conto; la vostra strada è tracciata e libera da ostacoli.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: ispirati e organizzati, saprete creare un’atmosfera positiva e ottimista. In questo martedì 10 febbraio sprizzerete energia da tutti i pori. Vi sentirete particolarmente ispirati e organizzati, riuscendo a coniugare la vostra naturale creatività con una disciplina ferrea. Questo equilibrio vi permetterà di eccellere in ogni compito: saprete creare un’atmosfera positiva e ottimista ovunque andrete, trascinando anche i più scettici nel vostro entusiasmo. È una giornata eccellente per lanciare nuovi progetti o per ravvivare un rapporto che si era un po’ appiattito. La vostra fiducia in voi stessi sarà contagiosa e le porte che credevate chiuse potrebbero improvvisamente spalancarsi grazie al vostro piglio deciso e solare.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: efficaci e decisi, è il momento perfetto per prendersi una pausa rigenerante. Il lavoro e gli impegni quotidiani procederanno spediti grazie alla vostra attitudine. Sarete estremamente efficaci e decisi, portando a termine ogni incarico con la solita regalità. Tuttavia, le stelle vi suggeriscono che non si vive di solo dovere. Nonostante il successo, sentirete il bisogno di staccare la spina: è il momento perfetto per prendersi una pausa rigenerante. Non dovete sentirvi in colpa se deciderete di delegare qualcosa o di chiudere l’ufficio un’ora prima. Dedicate del tempo al vostro benessere estetico o a un hobby che vi fa battere il cuore. Ricaricare le pile ora vi servirà per affrontare le sfide della seconda metà della settimana.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: idee chiare e meno impulsività, la fortuna vi assiste nei progetti personali. Il cielo di domani vi regala una lucidità rara. Vi sentirete finalmente padroni delle vostre scelte, con idee chiare e meno impulsività rispetto al passato recente. Questa nuova calma interiore vi permetterà di valutare le situazioni con saggezza, evitando passi falsi. Le stelle confermano che la fortuna vi assiste nei progetti personali: se avete in mente un cambiamento o un acquisto importante, questo è il momento di agire. I rapporti interpersonali beneficeranno della vostra capacità di ascolto, rendendovi dei mediatori eccellenti. Sfruttate questo stato di grazia per mettere solide basi per il vostro futuro immediato.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 8. Parola chiave: fiduciosi e selettivi, la vostra attitudine positiva attira i giusti contatti. Vi sentirete in totale sintonia con l’universo. Domani sarete fiduciosi e selettivi, capaci di distinguere ciò che è utile da ciò che è superfluo con estrema velocità. Il vostro magnetismo sarà ai massimi livelli: la vostra attitudine positiva attira i giusti contatti, aprendo la strada a collaborazioni interessanti o a incontri sociali stimolanti. Non avrete voglia di perdere tempo con persone superficiali, e farete bene. Seguite il vostro intuito, che vi guiderà verso situazioni e individui che possono arricchire il vostro bagaglio culturale ed emotivo. La serata promette scintille e novità inaspettate.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: forma smagliante, cogliete i segnali del corpo e lanciatevi in nuove sfide. Siete i re incontrastati dello zodiaco in questo martedì 10 febbraio. Vi sveglierete in una forma smagliante, carichi di una vitalità che non provavate da tempo. Gli astri vi invitano a non ignorare il vostro benessere: cogliete i segnali del corpo e assecondateli, magari iniziando un nuovo percorso sportivo o alimentare. Questa spinta energetica vi renderà audaci: lanciatevi in nuove sfide senza timore, perché il vento soffia forte a vostro favore. Ogni vostra parola sarà convincente, ogni azione efficace. È il momento di osare, di chiedere quel riconoscimento che meritate o di dichiararvi a chi vi fa battere il cuore. Il successo è a portata di mano.