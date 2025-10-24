Orizzonti di giustizia – Incontro “Donne e Antimafia”
Orizzonti di giustizia – Incontro “Donne e Antimafia”
Nell’ambito della rassegna “Orizzonti di giustizia”, promossa dal Comune di Manfredonia, in
collaborazione con Avviso Pubblico, Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e la Bottega
degli Apocrifi, si terrà l’incontro pubblico “Donne e Antimafia”.
Un’occasione per ascoltare le storie di chi, ogni giorno, affronta con coraggio e determinazione le mafie,
la violenza e l’illegalità nei propri contesti di vita e di lavoro.
Domenica 26 ottobre, alle ore 18.00, presso l’Auditorium C. Serricchio, sarà presentato il libro della
giornalista Valeria Scafetta, “Donne e Antimafia. Dieci coraggiose protagoniste della lotta alla mafia”
(BeccoGiallo). A partire dal suo lavoro di raccolta e testimonianza, l’autrice racconterà le storie di dieci
donne che incarnano l’impegno per la giustizia sociale e la legalità.
Interverranno:
Daniela Marcone, referente nazionale Area Memoria di Libera;
Agnese Moro, testimone di dialogo, memoria e giustizia (in collegamento);
Federica Bianchi, referente provinciale di Libera Foggia.
Modera la prof.ssa Annamaria Salvemini.
Un incontro per riflettere, conoscere e condividere la cultura della legalità, della memoria e dell’impegno
civile.
Lunedì 27 ottobre, alle ore 10.00, presso il Teatro comunale “Lucio Dalla”, la graphic novel sarà
presentata a studenti e studentesse degli istituti comprensivi della Città. In apertura sarà proiettato un
video di Luisa Impastato, nipote di Peppino Impastato e una delle protagoniste del libro.
Interverrà anche Marilisa Fabiano, docente e referente del Presidio scolastico di Libera, ‘Caterina
Ciavarrella’, di Manfredonia. Modera la dott.ssa Valentina Berardinetti.
La rassegna si concluderà sabato 15 novembre con la presentazione del libro di Dario Vassallo, “Il vento
tra le mani. Vita politica del sindaco pescatore”.
La rassegna è finanziata dal Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti
intimidatori, promosso da Avviso Pubblico e gestito dal Ministero dell’Interno.