Orizzonti di giustizia: il 15 novembre la presentazione del libro “Il vento tra le mani. Vita politica del sindaco pescatore” di Dario Vassallo

Nell’ambito della rassegna “Orizzonti di giustizia”, il Comune di Manfredonia in collaborazione con Avviso Pubblico, il presidio di Libera Manfredonia e la Bottega degli Apocrifi, promuove l’incontro con Dario Vassallo, autore del libro “Il vento tra le mani. Vita politica del sindaco pescatore”.

Il libro rappresenta una denuncia feroce e dettagliata del “Sistema Cilento”, un apparato di potere corrotto e mafioso che avrebbe portato all’omicidio di Angelo Vassallo, fratello di Dario.

L’appuntamento si terrà sabato 15 novembre 2025, alle ore 10:00, presso l’Auditorium Serricchio, Palazzo Celestini ed è aperto a tutta la cittadinanza.

Parteciperanno gli studenti e le studentesse degli Istituti Superiori della Città, per un dialogo aperto sui valori della buona politica, della giustizia sociale e dell’impegno civile.

Ad introdurre l’incontro Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia, Cecilia Simone, vicesindaca con delega alle Politiche Educative, Mons. Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia e Anna Padoin, referente presidio cittadino di Libera Manfredonia.

A moderare il professore Francesco Di Palma.

Un’occasione di riflessione, partecipazione e consapevolezza collettiva, per rinnovare l’impegno a costruire una comunità solidale, responsabile e attenta al bene comune.

La rassegna è finanziata dal Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, promosso da Avviso Pubblico e gestito dal Ministero dell’Interno.

Manfredonia, 13/11/2025

