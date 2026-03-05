[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ordona, Fallucchi (FdI): “La Capitanata non può diventare una terra senza servizi”

“Nella notte del 27 febbraio l’ufficio postale di Ordona è stato colpito da un grave atto criminoso: l’esplosione dello sportello automatico ATM ha provocato danni significativi alla struttura e grande preoccupazione tra i cittadini. Per questo ho presentato nei giorni scorsi un’interrogazione parlamentare ai Ministri dell’Economia e dell’Interno. (vedi allegato)

Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi giorni altri sportelli automatici sono stati presi di mira nella provincia di Foggia, come dimostra anche l’assalto al bancomat avvenuto a Pietramontecorvino. È il segno di un fenomeno che si sta ripetendo con troppa frequenza e che sta generando forte allarme tra i sindaci e le comunità locali.

Nei piccoli comuni l’ufficio postale e lo sportello ATM rappresentano spesso l’unico punto di accesso ai servizi finanziari per cittadini, anziani, famiglie e attività economiche. Quando questi presìdi vengono danneggiati o restano inutilizzabili per mesi si crea un vuoto reale nei servizi e si accentua ulteriormente la condizione di isolamento delle aree interne.

Per questo chiedo di rafforzare le misure di sicurezza negli uffici postali e negli sportelli automatici situati nei piccoli centri e di valutare strumenti normativi o incentivi che possano garantire una presenza minima di servizi di prelievo automatico nei comuni di minori dimensioni.

La Capitanata non può diventare una terra senza servizi. Difendere presìdi come gli uffici postali significa difendere la vita quotidiana delle nostre comunità. Lo Stato deve garantire sicurezza e servizi anche nei territori più fragili, perché i piccoli comuni rappresentano una parte fondamentale dell’Italia”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi.