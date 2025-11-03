[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ordine avvocati: “Un augurio ai colleghi candidati alle elezioni regionali”

In vista delle imminenti elezioni regionali, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, avv. Gianluca Ursitti, ha inviato un messaggio di auguri e buon lavoro a tutti i candidati al Consiglio Regionale iscritti all’Ordine.

In vista delle prossime elezioni regionali pugliesi, desidero rivolgere un augurio sincero e affettuoso a tutti i colleghi avvocati che hanno scelto di mettersi in gioco come candidati.



La vostra partecipazione attiva alla vita pubblica è motivo di orgoglio per tutta l’Avvocatura foggiana: testimonia il desiderio di portare nella politica la competenza, il rigore e il senso di giustizia che da sempre contraddistinguono la nostra professione.



A ciascuno di voi auguro di vivere questa esperienza con passione, coraggio e spirito di servizio, nella consapevolezza che ogni percorso di impegno civile contribuisce a rendere più forte la nostra comunità e più vicina la voce del diritto ai cittadini.



Con stima e un sincero in bocca al lupo a tutti!

Gianluca Ursitti

Foggia, 03/11/2025