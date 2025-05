[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Open Day: apertura straordinaria per rilascio carte d’identità a Manfredonia

L’Assessorato agli Affari Generali Sara Delle Rose, informa la cittadinanza che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2025, l’Ufficio preposto al rilascio delle carte d’identità sarà aperto anche in giornate straordinarie, diverse da quelle normalmente previste per le prenotazioni online.

Orario di apertura straordinaria: dalle 16:00 alle 19:00

Giornate disponibili:

• Mercoledì 14 Maggio

• Venerdì 16 Maggio

• Lunedì 19 Maggio

• Mercoledì 21 Maggio

• Venerdì 23 Maggio

• Lunedì 26 Maggio

• Mercoledì 28 Maggio

• Venerdì 30 Maggio

Durante queste giornate sarà possibile rilasciare fino a 24 carte d’identità al giorno, secondo l’ordine di arrivo. L’assegnazione del numero progressivo inizierà a partire dalle ore 15:45.

Attenzione: in queste date NON sarà attivo il servizio di prenotazione online tramite l’Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

L’Assessore al Personale e il Presidente Commissione Affari Generali, Daniele Spano dichiarano

“Siamo soddisfatti di aver promosso, insieme all’assessorato, questa iniziativa in sinergia con gli uffici comunali. È una misura utile, voluta fortemente per agevolare i cittadini, soprattutto in vista dell’esercizio del diritto di voto.”