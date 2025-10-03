Open Day a Siponto e Domenica al Museo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nell’ambito della campagna di scavi in corso nell’area archeologica di Siponto (Manfredonia), condotte dalle Università di Bari e di Foggia, domenica 5 ottobre si svolgerà l’Open Day degli scavi, promosso dalle Università di Bari e Foggia e dal Ministero della Cultura, con il patrocinio del Comune di Manfredonia, della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e con il supporto di ArcheoSipintum APS e di ArcheoLogica srl e di numerose associazioni e realtà culturali del territorio.

In occasione dell’Open Day, sarà eccezionalmente pedonalizzata la strada intitolata a Giuseppe Di Vittorio che divide in due l’area archeologica e pertanto sarà possibile raggiungere gli scavi a piedi e in bicicletta: una straordinaria maniera per anticipare quanto si spera si possa realizzare stabilmente in un futuro non troppo lontano.

Nell’arco della giornata si svolgeranno numerose visite guidate agli scavi per le scolaresche e i cittadini e i turisti a cura degli archeologi. Si potranno così conoscere le novità della campagna di scavi in corso: un ampio tratto delle mura urbiche nei pressi dell’anfiteatro romano, di cui è visibile una parte del muro perimetrale, la chiesa medievale e il cimitero individuati nell’area un tempo occupata dall’anfiteatro. Ci saranno inoltre laboratori e attività didattiche, tra cui uno scavo simulato per i più piccoli.

Grazie alla partecipazione di numerose associazioni di rievocazione storica, gli scavi si animeranno di persone e attività ambientate in età romana e in età medievale. Inoltre, saranno allestiti vari banchi per illustrare specifiche attività, come l’alimentazione, la tessitura, l’abbigliamento, il mondo militare. Anche gli studenti universitari in abito storici parteciperanno alla ricostruzione di momenti di vita di Siponto antica e medievale.

Nel pomeriggio ci saranno alcuni importanti momenti teatrali e musicali, entrambi con accesso libero. La compagnia teatrale Theatron – Teatro Antico alla Sapienza, metterà in scena la tragedia di Sofocle “Edipo a Colono” con la regia di Adriano Evangelisti e la cura scientifica di Annamaria Belardinelli (in allegato note di scena). Il celebre gruppo di musica popolare Rione Junno di Monte Sant’Angelo si esibirà con il concerto “Voci dal Rione” (in allegato note)

Il Parco archeologico di Siponto, in occasione della prima domenica del mese, sarà aperto gratuitamente al pubblico