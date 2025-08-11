Sport Manfredonia
One More Time: parte la Campagna Abbonamenti 2025/2026 del Manfredonia Calcio 1932
One More Time: Parte la Campagna Abbonamenti 2025/2026 del Manfredonia Calcio 1932!
Da oggi, 11 agosto 2025, potrai assicurarti il tuo posto al “Miramare” per vivere 16 partite di passione biancoceleste.
Dove Sottoscrivere
- Botteghino Stadio “Miramare”: Lunedi, mercoledi e venerdi, dalle 18:00 alle 20:00.
- Online su TicketOne: https://l1nq.com/o0AdW
- Punti vendita autorizzati TicketOne.
Prezzi
- Tribuna Centralissima (rossa): 320 € (solo intero).
- Tribuna (blu-gialla): 240 € (intero) / 150 € (ridotto).
- Gradinata Est: 140 € (intero) / 80 € (ridotto).
- Curva Sud “Pasquale Cotugno”: 100 € (intero) / 60 € (ridotto).
Categorie di Ridotto
- Donne.
- Under 14: nati dal 01/01/2011 in poi.
- Over 75: nati entro il 30/06/1950.
Promozione Speciale Scuola Calcio
Per ogni ragazzo iscritto alla Scuola Calcio Manfredonia, i genitori potranno sottoscrivere un abbonamento a tariffa ridotta!
Ricorda che è obbligatorio presentare un documento di identita.
Per maggiori informazioni, contatta Gino Castriotta al numero 391 3736445.
Scegli il tuo posto. Scegli di esserci. Scegli Manfredonia.
One More Time!
Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 | S.S. 2025/2026