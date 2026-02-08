Omicidio Ylenia Musella, smentita la versione del fratello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La tragica morte di Ylenia Musella, 22enne uccisa a Ponticelli, continua a scuotere l’opinione pubblica e la cronaca napoletana. Dopo aver confessato l’omicidio, il fratello della vittima, Giuseppe Musella, ha fornito una versione dei fatti che però non ha convinto gli inquirenti né il gip di Napoli. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la dinamica dell’aggressione non corrisponderebbe al racconto fornito dall’indagato, che sostiene di aver lanciato il coltello verso la sorella. Le autorità giudiziarie, invece, ritengono che la coltellata mortale sia stata inflitta con forza e in modo volontario. Il dibattito attorno alla vicenda solleva interrogativi profondi sulla verità dei fatti e sulle possibili implicazioni della ricostruzione investigativa, alimentando un clima di incredulità sia nel quartiere che oltre i confini cittadini. Il gip ha convalidato il fermo di Musella, disponendo la custodia cautelare in carcere, mentre l’inchiesta prosegue per definire con precisione le responsabilità e le motivazioni dell’omicidio.

La versione contestata dagli inquirenti

La ricostruzione iniziale fornita da Giuseppe Musella, 28 anni, era quella di un tragico errore: secondo il suo racconto, durante un litigio con la sorella Ylenia sarebbe sceso in strada e avrebbe lanciato un coltello da cucina da una distanza di alcuni metri, senza l’intenzione di colpirla mortalmente. Ma per gli investigatori e per il gip questa versione “non convince affatto”.

Gli accertamenti della Squadra Mobile di Napoli e della Procura partenopea hanno portato a un’altra interpretazione dei fatti: la giovane sarebbe stata colpita direttamente, con forza e determinazione, non da un coltello lanciato ma da un’arma impugnata dall’assassino. Il coltello, secondo le autorità, sarebbe rimasto conficcato nella schiena della vittima fino all’intervento di terzi, un elemento che smentirebbe l’ipotesi del gesto accidentale o casuale avanzata dall’indagato.

Gli investigatori, nel corso dell’udienza di convalida del fermo durata oltre quattro ore, hanno inoltre evidenziato elementi che, secondo il gip Maria Rosaria Aufieri, rivelano lucidità e consapevolezza nei momenti successivi al delitto, come il comportamento di Musella nel tornare nel quartiere, procurarsi stupefacenti e allontanarsi, per poi costituirsi spontaneamente alla Questura insieme al proprio legale.