Omicidio Sandra Casagrande: dopo 35 anni il mistero è risolto?

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A 35 anni dall’omicidio di Sandra Casagrande, la Procura di Treviso ha riaperto concretamente il caso grazie a nuove analisi genetiche e a un incrocio nella Banca dati nazionale del Dna. La donna, pasticcera di 44 anni, fu uccisa con 22 coltellate il 29 gennaio 1991 nella sua attività a Roncade, in provincia di Treviso. Per decenni il delitto è rimasto senza colpevoli.

Omicidio Sara Casagrande: come si è arrivati alla svolta?

La svolta è arrivata dopo che il profilo genetico di Paolo Gorghetto, oggi 57enne, è stato inserito nel database delle forze dell’ordine in seguito a un arresto per resistenza a pubblico ufficiale avvenuto circa un anno e mezzo fa. Il sistema avrebbe rilevato una compatibilità con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del crimine e conservate per tutti questi anni.

Determinante sarebbe stata una goccia di sangue trovata su una tenda della pasticceria, ma anche tracce rilevate su alcune banconote da 10mila lire recuperate all’epoca vicino a un distributore di benzina della zona. Proprio quelle banconote, rimaste per anni uno degli elementi più misteriosi dell’inchiesta, oggi sono tornate centrali grazie alle moderne tecniche di analisi del Dna.

I nuovi approfondimenti sono stati affidati al RIS di Parma, che dovrà verificare la piena compatibilità tra il Dna dell’indagato e le tracce repertate nel 1991. Gli investigatori stanno anche rivalutando tutti gli elementi dell’inchiesta originaria, segnata da errori, piste mai approfondite e testimonianze rimaste nell’ombra.

All’epoca si parlò subito di delitto passionale: Sandra Casagrande era vedova, molto conosciuta in paese e, secondo gli investigatori, potrebbe aver aperto la porta a qualcuno che conosceva. Alcuni dettagli — come la scritta “Ti amo” trovata in casa e le due tazzine di caffè preparate — alimentarono per anni questa ipotesi.

Gorghetto, che nel 1991 aveva poco più di vent’anni, non era mai stato inserito tra i sospettati. Sentito dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha dichiarato di essere estraneo ai fatti.

FONTI:

fanpage.it

QUOTIDIANO NAZIONALE