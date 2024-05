Omicidio a San Giovanni Rotondo, killer nudo in strada

Omicidio a San Giovanni Rotondo nel primo pomeriggio di oggi.

In Via Matteotti, proprio alle spalle del comune della città di San Pio, un ragazzo nudo ed in stato confusionale inveiva contro i passanti.

L’uomo, poco prima, aveva assassinato una signora anziana in casa.

Arrestato il presunto assassino dalla locale Compagnia dei Carabinieri.