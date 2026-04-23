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Omelia dell’Arcivescovo per i funerali di Dino Carta: “Caino pentiti, consegnati alla giustizia”

Caino e Abele sono fratelli, ma il cuore di Caino è chiuso all’amore e alla fraternità. Entrambi,

Abele e Caino, sono figli di Dio ma Caino questo lo ha dimenticato. La vita di Caino non può essere

gradita al Signore perché è nutrita di sopruso, di violenza. Per lui non c’è un Dio a cui rendere conto.

Dio allora lo ammonisce. Il Signore disse a Caino: “Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto?

Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua

porta; verso di te è il suo istinto”. Caino vive di rancore, di rabbia, ha il volto coperto, vive nell’inferno

di un cuore violento.



Dio ama Abele, uomo semplice, simpatico, pacifico, credente. Dice la Genesi che Abele è “il

fratello”. Così Dio amava la vita di Dino perché era un fratello, un amico, un marito, un padre, un

credente. Dino onorava Dio con la sua vita, gli era devoto nel servire messa, disponibile alle necessità

dei bisognosi e della Chiesa. Ma Caino uccide il fratello. “Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano

in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise”. Caino non ascolta Abele, si scaglia

contro di lui e lo colpisce a morte.



La fraternità è stata violata, ancora una volta, in questa terra, e il sangue di Abele il giusto è stato

nuovamente sparso nelle strade di Foggia.

Oggi il Signore chiede a Caino: “Dove sei? Dov’è Abele, tuo fratello?”. Perché? Perché ancora

sangue innocente è stato versato?



Caino risponde: “Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?”. E Dio incalza: “Che hai

fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto, lontano dal suolo che

ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano”.



Oggi anche noi ti chiediamo: io te lo chiedo in nome di Dio e della giustizia: Caino dove sei? Che

hai fatto? Il sangue di Dino grada dal suolo di questa città.



Caino pentiti, consegnati alla giustizia. Fratello, ricorda che hai Dio come padre, egli piange per

la tua violenza e per il male che hai fatto. Non lasciare che Dio ti maledica, ti condanni: pentiti! Un

giorno anche tu ti troverai come tutti noi di fronte al tremendo tribunale di Cristo!

Davanti a lui nessuno si può nascondere. Caino sappi che nessuna colpa è troppo grande per non

meritare perdono. Ma il perdono nasce dal pentimento.

Carissima Sara; care Diara e Silvia; cari Antonio e Pina; cari Ida e Alessandro; cari Antonio e

Daniela; cara Raffaella; oggi vorremmo farvi sentire tutta la nostra vicinanza, il nostro affetto. I vostri

don Giulio, don Carmelo, don Filippo, sono qui con voi. Tanti foggiani (con la loro sindaca) sono qui

per voi. C’è lo Stato. C’è tanta gente. Tanti uomini e donne di Foggia che in questi giorni hanno alzato

la testa e camminato per le strade della città, con coraggio di fronte al male.



Sì, Foggia alza la testa! Ribellati alla violenza, all’ingiustizia, al sopruso, al pizzo, alla criminalità.

Cara Foggia, non è normale che un uomo venga ucciso sulle tue strade. Non è normale che si giri

armati per la città. Non è normale che i giovani abbiamo coltelli.

Foggia basta! Basta mogli e figli che piangono i loro mariti. Padri e madri che piangono i figli. La

scia di sangue è lunga ormai decenni. Basta sangue. Tutto questo deve finire. Lo vogliamo tutti. Lo

sogniamo tutti. Alziamo la testa, con coraggio. Uniamoci, denunciamo, ribelliamoci al male. Lo

dobbiamo ai nostri figli, alle prossime generazioni di questa terra. Lo dobbiamo a Dio che ci ama e

piange per i peccati e le colpe di tutti!



E tu caro Dino, riposa nel cuore di Dio. Tu che hai servito messa nelle chiese di questa città, godi

oggi della pace che si vive nell’eterna liturgia del cielo. Incontra Abele il giusto, tuo fratello, che ti

accoglie in paradiso e con lui riposa nella pace promessa da Dio ai suoi figli buoni e costruttori di

fraternità. Amen



Mons. Giorgio Ferretti

Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino



