“OLTRE IL SILENZIO… Adolescenza da difendere”

Incontro alla Lega Navale di Manfredonia – 22 agosto, ore 20.00

La Lega Navale di Manfredonia ospita – giovedì 22 agosto alle ore 20.00, nella sede sportiva di viale Miramare -l’evento “Oltre il silenzio… Adolescenza da difendere”, una serata di confronto e riflessione sui temi dell’adolescenza, delle fragilità giovanili e della violenza di genere.

Ospite dell’incontro sarà Lorenzo De Luca, autore del libro “Come va? Tutto bene”, che racconta la storia intensa di due ragazzi: un amore giovane, ma segnato da segreti, sofferenze familiari e scelte difficili, fino a un epilogo dalle tinte thriller. L’autore dialogherà con Roberto Lo Scocco, socio della Lega Navale, condividendo anche la sua esperienza come volontario nei centri antiviolenza.

La serata vedrà come protagonista, inoltre, l’avv. Antonio Maria La Scala, fondatore dell’associazione “Gens Nova”, impegnata nel contrasto alla violenza di genere e contro i minori. Porterà testimonianze dirette e casi affrontati nella sua attività professionale e associativa, offrendo uno spunto di riflessione sulle conseguenze umane e giudiziarie di tali fenomeni.

A condurre l’incontro sarà Antonio Tasso, che guiderà il pubblico in un percorso ricco di contenuti sociali e di forte impatto emotivo.

L’ingresso è libero.

L’appuntamento fa parte della rassegna estiva “Riflessi di Mare…Eventi alla Lega Navale” e del programma “Manfredonia Festival 2025”.