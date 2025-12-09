[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Olimpiadi Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica fa tappa a Foggia il 1° gennaio

La Fiamma Olimpica, simbolo universale di pace e unità, è giunta a Roma lo scorso 6 dicembre e si appresta ad attraversare l’Italia con una staffetta che coinvolgerà più di 10.000 tedofori, percorrendo 12.000 km in 63 giorni di viaggio e terminando il suo viaggio con la cerimonia inaugurale dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026il prossimo il 6 febbraio 2026.

La città di Foggia sarà tra le prime tappe italiane del nuovo anno, accogliendo l’arrivo della Fiamma Olimpica nel pomeriggio del 1° Gennaio 2026 in un percorso cittadino di quasi 7 km. Questo evento di portata mondiale offrirà alla comunità foggiana l’opportunità unica di celebrare l’inizio del nuovo anno e l’imminente appuntamento sportivo, unendosi al fervore olimpico.

“Accogliere la Fiamma Olimpica proprio il primo giorno del 2026 è un onore e un auspicio straordinario per Foggia e per l’intera Capitanata – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo -. Avremo un Capodanno speciale, che celebreremo nel migliore dei modi promuovendo la nostra città e i valori più alti dello sport come l’amicizia, la speranza e lo spirito di squadra. Sarà un momento di grande unità e un’occasione unica per mostrare il calore e l’orgoglio della nostra comunità, rendendo Foggia protagonista di questo indimenticabile viaggio”.

​“Il passaggio della Fiamma Olimpica – aggiunge l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta – rappresenta il culmine di uno sforzo organizzativo importante che ha coinvolto l’Amministrazione, l’Università di Foggia, la Fondazione Milano Cortina 2026 e tutto il mondo dello sport foggiano. Lavoriamo affinché questo evento sia una vera festa popolare, una vetrina mondiale per la nostra Città, per salutare la Fiamma e i suoi valori, per emozionarsi insieme e per far sentire a tutto il mondo la passione sportiva che anima la nostra città”.

Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti sul percorso e i dettagli organizzativi sulla giornata del passaggio della Fiamma Olimpica nella città di Foggia.