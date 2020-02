“Oggi è la giornata della luce”: 02.02.2020

Manfredonia – COME – dicono in Toscana, e tante altre cittá della Penisola con il loro dialetto: Candelora Candelora ,dell’ inverno semo fora – e se piove o tira vento nell’inverno semo dentro… detto dei “Frati Francescani . Poi quest’anno è un giorno speciale perchè, è il Palindroma – che sta significare il numero si può leggere da destra e da sinistra allo stesso modo – come capita oggi in Politica con la ‘ P ‘ maiuscola – siamo oramai siamo tutti Palindroma: questo é il mondo che viviamo oggi – giusto che sia o no…Oggi è la giornata della luce – era proprio il giorno, della luce forte immensa ,miracolosa sulla Banchina di Tramontana . Sembrava un paese della commozione tra mare e profumo marino – forte e denso.

Di Claudio Castriotta