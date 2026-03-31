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Ofanto, Fallucchi (FDI): “Un passo concreto verso la rinascita. Ora avanti con il Parco dell’Ofanto”

“Esprimo vivo apprezzamento per i quattro Comuni della BAT che hanno ottenuto il finanziamento per la riqualificazione del sistema fluviale dell’Ofanto, con Canosa di Puglia capofila del progetto.

Si tratta di un risultato importante, che dimostra come la capacità di fare rete tra istituzioni si traduca in interventi concreti per la tutela ambientale e la sicurezza del territorio. Risorse fondamentali che segnano un cambio di passo dopo anni in cui il fiume è stato troppo spesso trascurato.

Gli interventi rappresentano un primo tassello di un percorso più ampio: la piena valorizzazione dell’Ofanto come infrastruttura naturale, ambientale ed economica.

Questo finanziamento si inserisce nel lavoro parlamentare sul Parco dell’Ofanto, su cui sono relatrice, a partire da un’iniziativa a prima firma del senatore Damiani: un progetto strategico per restituire centralità al fiume, coniugando tutela della biodiversità, sicurezza idrogeologica e sviluppo sostenibile.

L’Ofanto non è solo un corso d’acqua, ma un patrimonio ambientale, storico e culturale che può tornare ad essere una risorsa, non più un limite.

È fondamentale proseguire su questa strada, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e comunità locali, in una visione condivisa e di lungo periodo.

In questa direzione si inserisce anche l’impegno del Governo per la messa in sicurezza e la valorizzazione dei territori, con crescente attenzione alle aree interne.

Continueremo a lavorare con determinazione affinché questo percorso trovi piena attuazione. La direzione è quella giusta: restituire dignità, valore e futuro all’Ofanto.” Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi



