NutriEducazione: a Foggia un convegno per orientarsi tra nutrizione, sostenibilità e informazione

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NutriEducazione: a Foggia si terrà un convegno per orientarsi tra nutrizione, sostenibilità e informazione. L’iniziativa è promossa da FIDAPA Sezione Foggia Capitanata.

Ci nutriamo di cibo ma anche di parole. Oggi l’informazione corre veloce, senza essere sempre affidabile e il rischio è quello di alimentarci di illusioni fino a farne indigestione. Tra falsi miti e diete virali, orientarsi nel mondo dell’alimentazione sta diventando una vera e propria sfida. In questo scenario si inserisce il concetto di NutriEducazione: non solo un approccio alla nutrizione, ma un vero e proprio percorso di consapevolezza. Perché il cibo non nutre soltanto il corpo, ma anche i pensieri, le scelte e la dimensione personale di ciascuno. Educare alla nutrizione non significa semplicemente imparare a mangiare, ma sviluppare uno sguardo critico e acquisire gli strumenti necessari per scegliere in modo responsabile ciò che ogni giorno portiamo a tavola; significa imparare a discernere tra informazioni corrette e fake news e costruire un rapporto consapevole con il cibo. Una consapevolezza che consente di superare il concetto di dieta così come comunemente lo intendiamo. Il termine díaita, dal greco, significa propriamente stile di vita. In questa prospettiva, alimentazione, movimento e benessere complessivo sono elementi integrati nel quotidiano, non obiettivi a breve termine. Tale consapevolezza, oggi più che mai, si estende anche al tema della sostenibilità. Mangiare in modo sostenibile comincia dalle scelte quotidiane: acquistare prodotti di stagione, locali o provenienti da filiere responsabili, ridurre gli sprechi, valorizzare gli ingredienti e trasformare gli avanzi in nuovi pasti, evitando di gettare via ciò che può ancora nutrire. In questo senso, la consapevolezza alimentare produce effetti concreti sull’ambiente e sulla comunità.

Il 9 aprile, la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia, ospiterà il convegno dal titolo: NutriEducazione: filtrare l’informazione e personalizzare la nutrizione. Quando l’alimentazione incontra la sostenibilità. L’iniziativa firmata FIDAPA Sezione Foggia Capitanata, coinvolge anche il mondo della scuola. L’evento, che avrà luogo dalle 9:30 alle 12:30 si prefigge di essere un vero e proprio seminario di approfondimento sulla tematica attuale della sostenibilità nella nutrizione e di fornire strumenti critici per orientarsi nel complesso mondo della nutrizione moderna, combattendo la disinformazione e promuovendo uno stile di vita sano e rispettoso del pianeta.

Il programma e i relatori

A introdurre il convegno la Presidente della FIDAPA Sezione Foggia Capitanata, Anna Laura d’Alessio. Tra i relatori:

Valentina Trimigno , dietista, nutrizionista e divulgatrice scientifica: approfondirà il tema della corretta informazione e della nutrizione personalizzata

, dietista, nutrizionista e divulgatrice scientifica: approfondirà il tema della corretta informazione e della nutrizione personalizzata Francesca Campagna , psicologa, psicoterapeuta e docente: analizzerà il legame profondo tra mente e cibo e l’aspetto educativo del comportamento alimentare

, psicologa, psicoterapeuta e docente: analizzerà il legame profondo tra mente e cibo e l’aspetto educativo del comportamento alimentare Sabrina Vasciaveo , consulente e docente di comunicazione: si concentrerà sulla decodificazione dei messaggi mediatici legati al benessere

, consulente e docente di comunicazione: si concentrerà sulla decodificazione dei messaggi mediatici legati al benessere Ruggiero Pistilli, docente di Scienze Motorie: illustrerà il ruolo fondamentale dell’attività fisica per la salute

Scuola e territorio

L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato con gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Bovio” di Foggia, con l’obiettivo di promuovere una crescita culturale consapevole su un tema spesso oggetto di informazioni contrastanti.

“Abbiamo pensato di proseguire un percorso di informazione utile già iniziato con gli studenti di scuola media e che mira a fornire un giusto ed equilibrato senso di crescita culturale per una materia (la nutrizione) a volte tanto divisiva e molto legata alla corretta informazione, sempre centrale nella sfera di ognuno di noi dichiara Sabrina Vasciaveo, (già autrice di Cedrospeziato, collana di libri dedicata in parte al complesso mondo dell’alimentazione).

Dettagli dell’evento:

Luogo: Sala del Tribunale, Palazzo Dogana, Piazza XX Settembre, Foggia.

Orario: Inizio lavori ore 09:30 – Chiusura ore 12:30.

Contatti per la stampa:

Dott.ssa Sabrina Vasciaveo 347.4905837

Addetta Comunicazione Fidapa sezione Foggia Capitanata