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Nuovo monoblocco al “Policlinico Riuniti” di Foggia. 64 milioni di investimento per 108 posti letto

La Giunta regionale ha approvato oggi una delibera per l’iscrizione nel bilancio di previsione dei fondi stanziati per realizzare il Nuovo Padiglione Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia.

L’investimento complessivo è di 64.000.000 euro, di cui 60.800.000 euro a carico dello Stato e 3.200.000 euro a carico della Regione. L’intervento segna un passo decisivo per il potenziamento della rete ospedaliera foggiana.

L’intervento ammesso a finanziamento prevede ora la demolizione dell’attuale padiglione e la ricostruzione di un nuovo plesso, rispondente ai nuovi canoni di sicurezza sismica, che ospiterà 108 posti letto.

Al piano terra, una hall d’ingresso con servizi di prima accoglienza, uffici di Relazione con il pubblico, front office, servizi per il personale ospedaliero ed i visitatori (attività commerciali, punto ristoro e bar), sarà la da porta di ingresso e fulcro logistico e di smistamento per tutto il presidio ospedaliero. I piani superiori ospiteranno Unità Operative di area medica con la presenza di un’area ambulatoriale e di reparti di degenza ai piani 2° e 3°, per un totale di 108 posti letto.

I livelli interni del nuovo edificio sono complanari a quelli degli adiacenti corpi H ed A eliminando eventuali barriere architettoniche intermedie e ottimizzando gli spostamenti all’interno della struttura.

Le dimensioni del nuovo edificio Monoblocco, di quattro piani fuori terra (esclusa l’area impianti in copertura, arretrata rispetto al fronte principale), garantiranno la sua ottimale integrazione con gli edifici adiacenti corpi H ed A, rispettivamente di 4 e 6 piani fuori terra.

L’approvazione del finanziamento è il risultato di un iter amministrativo complesso e costituisce una pietra miliare per il territorio, consentendo ora di procedere nell’intervento.

Il cronoprogramma di realizzazione è il seguente:

Tempo previsto per la durata dei lavori 42 mesi;

Tempo previsto per l’attivazione (a partire dall’ultimazione dei lavori), 4 mesi.

L’azienda sanitaria di riferimento, data la strategicità dell’intervento, nelle more dell’emanazione del decreto di ammissione, ha proceduto all’avvio della gara per i lavori.

Il risultato è frutto di un costante rapporto sinergico tra Policlinico Riuniti di Foggia, Regione Puglia e Ministero della Salute.–